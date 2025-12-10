「アメリカの支援で復興加速を目指す」アサド政権崩壊から1年…シャアラ政権の評価は

12月8日、シリアで親子2代にわたり50年間の独裁を続けてきたアサド政権が崩壊して1年が経つ。今シリアはどのような状況にあるのか。そして、今後順調に復交への道を歩むのか。様々な観点から検討してみたい。

内戦のもたらしたもの

2010年秋にチュニジアで民主化を求める「ジャスミン革命」が起こり、エジプト、シリア、リビア、イエメンなど他のアラブ諸国にも広がり、「アラブの春」と呼ばれた。

シリアでは、40年にわたるアサド家の独裁に対する国民の不満が爆発し、2011年春に抗議運動が起こった。運動の中心は、イスラム教アラウィ派（シーア派の一派とされる、人口の13％）の政権によって虐げられてきたスンニ派（人口の74％）の人々で、次第に武装化、過激化していった。

そして、「自由シリア軍」を結成し、アサド政権と対決していった。アサド政権側は、ロシアやイランの支援を受けて対抗し、内戦となったのである。さらに、スンニ派過激組織の「イスラム国（IS）」やクルド人勢力も加わって、内戦は泥沼化していった。

その結果、難民約600万人が国外に出て、国内避難民も720万人にのぼった。この難民の大量流出が世界に大きな問題を引き起こすことになった。

ドイツは、ナチス時代にユダヤ人を虐殺したが、そのことの反省から難民の受け入れには積極的な姿勢を維持してきた。そこで、ドイツは約56万人のシリア難民を受け入れたが、それが大きな政治争点となり、移民排斥を掲げるAfD（ドイツのための選択肢）の勢力拡大につながった。住居、教育など難民支援のための財政負担も、ドイツ国民の不満が高まっている。現在、ドイツには300万人超の難民がおり、人口の4％を占めている。

その他のヨーロッパ諸国でも事情は同じであり、移民排斥をうたう排外主義的なポピュリスト政党が勢いを増している。アメリカのトランプ政権も、移民排除を政策の中心に据えている。

その意味で、シリア内戦は、世界で移民排斥の波を引き起こし、極右勢力の台頭を許し、人道主義と民主主義を危機に陥れている。

外交面では一定の成果あり

14年にわたる内戦の後、イスラム過激派組織「シャーム解放機構（ハヤト・タハリール・シャム、HTS）」が主導する勢力が、わずか12日で、アサド独裁体制を崩壊させたのである。HTSのリーダー、シャラアが暫定大統領となり、統治を始めたが、1年経っても、安定とはほど遠い状況にある。

シャラアは、国際テロ組織「アルカイダ」とつながりがあったとされているが、リベラルで現実主義的な外交を展開して、5月にはサウジアラビアでトランプ大統領と会談し、経済制裁解除を勝ち取った。

11月7日には、アメリカはシャラアに対するテロリスト指定を解除した。そこで、シャラアは訪米し、復興支援や安全保障について話し合った。シャラアは、IS打倒を掲げるアメリカ主導の有志連合への参加も表明し、アメリカを仲介役とするイスラエルとの安保協議にも前向きの姿勢を示した。シャラアにとっては、アメリカの支援で復興を加速化したいのである。

アサド政権を支援してきたロシアやイランとの関係は、今では弱まっているが、シャラアは、両国との関係維持にも配慮している。10月にはモスクワを訪問し、プーチン大統領と会談して、ロシア軍の駐留について合意している。

300万人もの難民を受け入れたトルコは、アサド時代に反体制派、とくに「シリア国民軍」という組織を支援してきたことから、シャラア政権には影響力を行使している。エルドアンは、5月のサウジアラビアでのトランプとGCC（湾岸協力会議）との首脳会議の場にオンラインで参加し、シリアに対する制裁の解除を要請した。サウジアラビアもまた同じ要請をした。

その成果が、5月のアメリカの制裁解除へとなったのである。

このように外交では、シャラア政権は一定の成果を上げている。

内戦で破壊され尽くした国土の復興は容易ではない。【後編記事】『アサド政権崩壊から1年経っても「シリアの復興」が遅々として進まない「これだけの課題」』につづく。

