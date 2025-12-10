■突然だった「人生の達人」の逝去

嵐山光三郎さんが亡くなった。本名・祐乗坊英昭、享年83。

写真＝共同通信社 嵐山光三郎（あらしやま・こうざぶろう）作家、2008年1月9日、東京都新宿区の嵐山オフィスにて撮影 - 写真＝共同通信社

嵐山さんが亡くなったのを知ったのは、私が傘寿（80歳）を迎えた11月24日の4日後の11月28日だった。

11月4日に亡くなっていたが、近親者だけで葬式を済ませたという。まだ、「偲ぶ会」をやるかどうかも決まっていないようだ。

嵐山さんには「嵐山組」と密かに称されていたグループがあった。出版プロデューサーというよりも優れた“趣味人”として有名な坂崎重盛さんやテレコムスタッフの代表取締役の岡部憲治さん、元大正大学の教授だった渡邊直樹さんなどがその主要メンバーだったが、訃報を知っていた人はごくごく限られた人だったようだ。

聞いたところによると、今年の5月頃倒れて、その時に医者から余命何カ月といわれたらしい。

私も「嵐山組」の隅っこにいて、嵐山さんの謦咳に接した一人だが、彼はまさに「人生の達人」だった。その理由は、後で述べるとして、訃報に接したその日、「レンコンのテンプラ」をデパ地下で買ってきて、それをつまみながら嵐山さんを偲んだ。

■死ぬ寸前「何を食べたいか」と聞かれたら

昨年の11月2日、神楽坂の老舗中華屋でやった「嵐山句会」で会ったのが最後になってしまった。

久しぶりに会った嵐山さんは会うなり、「元木よ、俺はモロッコへ行ったとき、向こうでトラブルに巻き込まれてよ、歯を折られたんだ」と、いつもより大きな声で声をかけてきた。

久しぶりに会う嵐山組の面々も、年相応に老けてはいたが、組長の一声で渡された紙に句を書き、それを嵐山さんが講評するのはいつも通りだった。少し、こちらのいうことへの反応が鈍いところはあったが、まだ元気そうだった。

「また会いましょう」と声をかけて別れた。

また近々会えると思っていたのに……残念だ。

なぜレンコンなのか？ 嵐山さんは多くの本を出しているが、私は『素人庖丁記』（講談社）が一番好きだ。

その中に「末期の一品」というのがある。

「死ぬ寸前、家族の者に、

『何を食べたいですか？』

と訊かれたら、即座に献立をあげなくてはいけない。」

■レンコンのテンプラ

「（中略）あれこれ迷うと、周囲の人が困る。これは前もって決めておかないから、そうなるのである。わが家においては、妻はトンカツ、長男はエビフライ、次男はカジキマグロの照り焼き、と決めてある。ぼくはレンコンのテンプラと決めてある。こういうふうに決めておけば、いざというとき迷ってみっともないことをしなくてすむ。周囲もそれを知っているから、末期の一品を出せる。

（中略）

葬式の夜だって、妻が、

『大好物のレンコンのテンプラを食べて、ああおいしいなあ、とニッコリ笑ってから死にましたのよ。レンコンのテンプラと往生できて故人もさぞ満足でございましょう』

と、エピソードのひとつも話せるというものだ」

写真＝iStock.com／Promo_Link ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Promo_Link

嵐山さんがレンコンをなぜ好きなのかは聞き損ねたが、昔、佐賀県からおいしいレンコンを送ってもらったことがあった。

私もレンコン大好き人間だから、買ってきた10個のレンコンのテンプラに塩をかけて、焼酎でむしゃむしゃ食べながら、私は末期の一品を何にするか考えていた。

蕎麦が好きだが、末期では喉を通らないだろう。鮨も同じだろうから、鰻がいいか。ピザも捨てがたい。辛い物好きだからマーラータンはどうかなど、一晩考え続けたが、結論は出なかった。

■嵐山さんからの「たっての願い」

『素人庖丁記』にはアッと驚く奇想天外な食い物が出てくる。小見出しだけを読んでも、「何だこりゃ」というものばかりだ。例えば、「尺八の煮物」「カレー風呂」「メロンのぬか漬け」「ジャムのおむすび」などなど。

これは『週刊現代』に連載されて好評を博し、講談社エッセイ賞を受賞した。嵐山さんが初めてとった大きな賞だったが、こんなエピソードがあった。

たしかエッセイ賞の選考委員長は山口瞳さんだったと記憶している。大本命は嵐山さんだったが、本人はこの賞に懸けていた。

山口さんと嵐山さんは、同じ東京・国立市に住んでいたし、嵐山さんは山口さんが好きだった。だが、自分から山口さんに、「お願いします。賞を取らせてください」とは絶対いえない性格である。

私が多少山口さんと親しかったこともあって、「山口さんにそれとなく聞いてくれないか」といわれた。

しかし、私が頼むことなどできないから、何かのパーティで山口さんに会った時、それとなく、エッセイ賞について聞いてみたら、嵐山さんでいいと思うというようなことをいってくれた。

私はすぐに電話して、そのことを話すととても喜んでくれた。しかし、そうなるかどうかは受賞してみなければわからない。

■ホームレス仲間と酒を酌み交わす

私は、講談社のエッセイ賞担当の編集者に、「決まったら、すぐに連絡をくれ」と頼んだ。

電話がきた。私は、函館のホテルで缶詰になっている嵐山さんにすぐに電話した。「おめでとうございます」というと、電話口で泣かんばかりに喜んでくれた。

そんなことがあって、嵐山さんとは親しく付き合うようになったが、最初のきっかけは私が講談社の『月刊現代』編集部にいたとき、彼に「ホームレス体験記」を書いてくれないかと頼みに行ったことだった。

フジテレビの「笑っていいとも！増刊号」編集長として軽妙洒脱な話術で茶の間の人気者になったが、それを辞めてしばらくした後だった。

テレビに出ていて面が割れているので断られると思ったが、「面白い、やろう」といってくれた。

新宿の路上でホームレス仲間と酒を酌み交わしている姿が、夕日が沈む町に溶け込んでいた。中年男の哀愁を感じさせる後ろ姿だった。

ウマが合ったのだろう、以来、酒を飲み、カラオケを歌い、『快楽温泉』（講談社）というグラビア連載をしてもらった。一緒に各地の温泉に入った。北海道の温泉で嵐山さんと落ち合うために、午後東京を発ち、夜、千歳空港からタクシーで2時間近くかけて宿に着き、翌朝、タクシーで空港へ戻って、夕方には編集部にということもあった。

■山のように買ったポルノビデオは今どこに

飲んでいるとき、オーロラを見ようという話になり、3泊5日の弾丸旅行で、アラスカ・フェアバンクスのチェナ温泉へ行ったこともあった。ただし、フェアバンクスにいられるのはたった1日だけ。オーロラが見られるかどうかは2分の1の確率だと旅行会社の人にいわれた。いい加減な2人だから、「行けば何とかなる」と決行。

写真＝iStock.com／5279210107801613 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／5279210107801613

本にはこう書いてある。

「寒暖計を見ると零下二十九度である。寒さを通りこして痛い。吐く息がカチンカチンに固まっている。呼吸すると、冷気で肺が凍傷になりそうだ。（中略）こういう冷気のなかで、じつに幸せな気分でジャグジーの露天風呂につかるのである。（中略）『オーロラが出たぞ！』と合図があると、客はいっせいに外へ飛び出す。オーロラは、大きくくねりながら天空を移動して、闇の彼方へ消えていく。それは全身が震えるほど感動する一瞬だ」『快楽温泉』（講談社）より

“ニューヨークのため息”といわれたヘレン・メリルを聴きに「ブルーノート」へも行った。嵐山さん、あの時2人で、山のように買い集めたポルノビデオはどこへ行ったんでしょうね？

句会にも参加し、俳画を描かされ、銀座の画廊で俳画展もやった。1枚3万円という値段をつけたが、嵐山さんと版画家の山本容子さん、南伸坊さん以外はほとんど売れはしない。互いに友人の絵を買い合うのだが、買った後の処分に困ったのも懐かしい思い出である。

句会は香港や中国でもやった。香港から鉄道で食の本場、広州へ行き、入り口に猿や蛇のいる籠を横目で見ながら、真っ当な広州料理を食べた。

■立川志らく飛躍のきっかけ

嵐山さんは神楽坂のマンションに部屋を持っていた。私の講談社の先輩で平松南さんというのが神楽坂の顔役で、たしか『神楽坂まちの手帖』というタウン誌を出していた。

「元木、手伝え」といわれ手伝うようになった。嵐山さんにもお願いして原稿を書いてもらったり対談に出てもらった。

その縁で、神楽坂でよく飲むようになった。神楽坂は新潮社が近いが、講談社もそう遠くはない。だが、それまでほとんど通り過ぎる町だったが、知るようになって、料亭や石畳の路地など、樋口一葉の残り香を感じさせる雰囲気に魅了され、平松さんや嵐山さんたちと老舗の居酒屋や中華料理屋、鰻屋にたびたび出入りした。

いいワインバーもありましたね。

ちょうどそのころ、私が立川談志師匠と親しくなり、弟さんで立川企画社長の松岡由雄さんから、「立川志らくをみんなで盛り立ててほしい」という話があった。

嵐山さんに話して、神楽坂の毘沙門天の裏にある土蔵を借りて、酒を持ち込み、「志らくの会」をやった。

今でも覚えているが、最初の夜の出し物は「死神」だった。これがすこぶる好評で、毎日新聞の朝比奈豊社長や版画家の山本容子さんも志らくの応援団になってくれ、毎月1回、この会を続けようということになった。

善國寺 神楽坂毘沙門天（写真＝Kabacchi／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

■談志が「俺の後継者」といった人物

そのうち、松岡社長から、月一で、国立演芸場を借りて「志らくの会」をやりたいので、引き続きプロデュースをしてくれないかと頼まれ、嵐山さん、山本容子さんたちと一緒に1年間続けることになった。

当時の志らくは、談志師匠が「こいつが俺の後継者」と名指しするだけあって、噺のうまさ、歯切れの良さ、男前と三拍子そろった落語界の寵児だった。

演芸場が終わると、確か年1回だったか、「嵐山亭」として、志らくの会を続けることにもなった。

その縁で、談志師匠と嵐山さんが意気投合して、NHKラジオで談志師匠を囲む「新・話の泉」をやることになった。山藤章二さん、毒蝮三太夫さん、松尾貴史さんなどがレギュラーで5年続いた。

1時間番組なのだが収録には2時間かかったという。談志師匠が放送禁止用語を連発したためだった。

嵐山さんは平凡社の雑誌『太陽』の最年少編集長だったが、社の経営がうまくいかなくなり、希望退職者を募ったとき、何人かを誘って退職してフリーになった。その後、“男の本音誌”月刊『DoLiVe』を創刊して大成功。

■大学時代にノートに書いた100項目

「昭和軽薄体」といわれた「たのCのでR」というABC文体を駆使して軽妙なエッセイを次々に発表。先にも書いたようにフジテレビの『笑っていいとも！増刊号』編集長として軽妙洒脱な話術で茶の間の人気者になった。

旅、温泉、食に通じ、先述のように『素人庖丁記』で講談社エッセイ賞を受賞。食を通して文学の本質に迫った『文人悪食』（マガジンハウス、現在は新潮文庫に収録）。『週刊新潮』で長年、俳句欄を担当。芭蕉の研究者。『悪党芭蕉』（新潮社）で泉鏡花賞と読売文学賞をW受賞。“ヘタウマ”な絵も魅力的だった。

彼の生き方の原点は、大学時代に将来実現したいことを100項目ノートに書きだし、それを達成していったことにあるのではないかと思っている。

写真＝iStock.com／Wako Megumi ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wako Megumi

「キリマンジャロに行きたい（登りたいではない）」「テレビに出てみたい」「ローカル線で温泉へ行きたい」「職人的な編集者になりたい」「いい女と付き合いたい」などなど。

嵐山さんはそのすべてを40歳になった時に達成してしまったという。

私が、達成したらそのあと困るのではというと、「今度は60歳までに達成したいこと100」を書き出せばいいといった。

『週刊朝日』で「コンセント抜いたか」を26年続けた。朝日が休刊する最終号（2023年6月9日号）のそのコラムで、こう書いている。

■私の命の恩人でもある

「私はこれより、南廻りでモロッコへ行き、カサブランカより北上して港町タンジェヘ向かう。さらに100kmほどさきのジャジューカで三日間開かれる音楽祭（世界限定60人）へ行く。同行はサックス奏者中村誠一。

ローリング・ストーンズのリーダー、ブライアン・ジョーンズが熱狂したジャジューカの古代音楽で再生する。モロッコの魔術をたっぷりと浴びることにした」『週刊朝日』2023年6月9日号より

嵐山さんはきっと、90歳までにやりたいことの中に、モロッコ行きが入っていたのだろう。

先にも書いたように、昨年11月に会った時、トラブルに巻き込まれて歯を全部折っちまったと話していた。いくつになっても“不良中年”らしさを失わない人だなと、半分呆れたが、嵐山さんらしいとも思った。

実は、嵐山さんは私の命の恩人でもある。

あるとき、「定期健診」があるので付き合ってくれないかといわれた。行ったのは“現代の赤ひげ”といわれていた庭瀬康二医師のところだった。私が40代初めの頃。その後、庭瀬医師は寺山修司を看取った。

庭瀬医師から「君も診てやろう。まず血圧から」と看護婦のところへ連れていかれた。血圧を測り始めた彼女が悲鳴を上げた。「先生、220もあります」。庭瀬医師も飛んできた。嵐山さんは放っておかれ、私は検査漬けになった。

あの時一緒に行かなければ、そう遠くないうちに脳出血で倒れていたことは間違いない。

■「追悼はおそろしい」の意味

しばらく前になるが、私がコロナ禍になる直前に出した自伝風の『野垂れ死に』（現代書館）を送ると、すぐに嵐山さんから電話があった。「おもしれえな〜この本。大丈夫なのか、こんなことまで書いて」と、心配しながら喜んでくれた。

嵐山さんは先輩や友人の作家が亡くなると「葬儀の日には故人の著書を読んで過ごすようになった」と『追悼の達人』（中公文庫）に書いている。

私も嵐山さんの訃報を聞いた日から、彼の本を本棚から取り出して読んでいるのだが、嵐山さんの顔が浮かんできて、活字が滲んでなかなか読み進めない。

「追悼はおそろしいもので、死者を追悼することによって、追悼する側の生き方が問われる」とも同書で書いている。私は嵐山さんのように人生の達人でもなければ、生き方が問われるほどの何者でもないから、追悼するなどという大それたことはできはしない。

ただただ嵐山光三郎という人間と知り合えたことに感謝するだけだ。

写真＝iStock.com／PeopleImages ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PeopleImages

■嵐山さんの「最高傑作」

最後に、嵐山さんは数々の本を残したが、彼の最高傑作は、同じ國學院大学の後輩で秘書だった石田千さんを育てたことだったのかもしれない。石田さんは嵐山さんとは違う文体だから、彼女は「嵐山さんから教わってはいない」というかもしれないが……。

彼女は『あめりかむら』『きなりの雲』『家へ』で3回芥川賞候補になった。

今は東海大学の教授らしいが、たいしたものだ。

私には千さんというより、千絵ちゃんというほうがしっくりくるのだが、とても優秀な秘書さんだった。

2004年に晶文社から出した『月と菓子パン』が彼女の処女作だと思うが、その中に「モトキの親分賛江」という一文がある。

「モトキ親分からお呼びがかかれば、なにをさておいても飛んでいく。親分ひきいる流星競馬団は、挨拶そぞろに電車に乗りこみ、暮れゆく勝島の空を目指す。

新入社員のころ、仕事の鬼と呼ばれるモトキ親分に、競馬のイロハを教わった。予想記事の数字や丸や三角に、目を白黒させながら、ようやくひとりで馬券が買えるようになり、競馬団の末席に入れてもらった。（中略）

当たったひとのそばで運をわけてもらい、いよいよ最終レースの待ったなしとなったとき、ついに苦節十年一発逆転、生まれてはじめての万馬券が的中したのだった。

突然財布がふくらむなんて、おとなになるのはすばらしい、とスキップしていると、打ちあげはおまえさんのおごりだぞ、と追いぬきざまに親分がいう。夜風をうけて歩く手に、予想で真っ赤になった新聞を握りしめている」

■死ぬ楽しみができました

これは一時、版画家の山本容子さんやテレコムスタッフの岡部さんたちと、大井競馬場のナイター競馬に行っていた頃の話である。

私は、千絵ちゃんがこの本の出版記念会をやった時、挨拶をやらされた。自分ではなかなかよくできたと思っていたのだが、壇を降りてきた私に嵐山さんが「お前のは長すぎる」と怒られたことを覚えている。

彼女に本を書くようにすすめ、相談にのっていたのは、名編集者の中川六平さんだった。六平さんもだいぶ前に亡くなってしまった。

残念ながら芥川賞を受賞できなかったが、さらに力をつけている石田千さんが、近いうちに満を持した純文学を発表し、芥川賞をはじめとした賞を総なめにする日が来ることを信じて疑わない。

先の『追悼』の中で嵐山さんは、「私は無神論者であったが、六十九歳になると『浄土がある』と考えるようになった。浄土へ他界すると信じるほうが『死ぬ楽しみ』がある。他界した友に会えるかもしれない。いずれ私も死ぬことになるが、そのときは、友よ、この文庫本を読んでくれ」と書いている。

嵐山光三郎さん、生前のご厚情ありがとうございました。浄土でまた会いましょう。死ぬ楽しみができました。

元木 昌彦（もとき・まさひこ）

ジャーナリスト

1945年生まれ。講談社で『フライデー』『週刊現代』『Web現代』の編集長を歴任する。上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。主な著書に『編集者の学校』（講談社編著）『編集者の教室』（徳間書店）『週刊誌は死なず』（朝日新聞出版）『「週刊現代」編集長戦記』（イーストプレス）、近著に『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』（現代書館）などがある。

（ジャーナリスト 元木 昌彦）