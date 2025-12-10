ÂçºåÌ¾Êª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¤¬ÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ä·ã°Â¡Ö1±ß¥»¡¼¥ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
´ØÀ¾¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¤¬ÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å
Âçºå¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Í¥ª¥ó¡£ÀÖ¡¦ÀÄ¡¦²«¿§¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê´ÇÈÄ¤Ë¡¢¡Ö·ã°Â¡×¡Ö24»þ´Ö±Ä¶È¡×¡Ö1±ß¥»¡¼¥ë¡ÊËè·î1¤Î¤Ä¤¯Æü¤Ë¡¢ÀÇÈ´¤1000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¤¬ÍÙ¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ´ØÀ¾¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤¬½Ì¾®¤·¤Æµ×¤·¤¤¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÂçºåÉÜÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÌó60Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤ä¥«¥é¥ª¥±¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ê¤É¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤ÉÎ´À¹¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢2013Ç¯¤«¤é¤Ï¿·µ¬½ÐÅ¹¤òÅà·ë¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¿·²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë±¿±Ä¤ò°Ü¹Ô¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¡¢°²²°¤Ç¤Î¹âµé¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·Ð±Ä²þÁ±¤ÏÃÙ¤ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÈ¾¸º¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¤Ë¡ÖÆù¤Î¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¡×¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤À»þÅÀ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï26Å¹¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯½©°Ê¹ß¤Ë7Å¹ÊÞ¤ÎÊÄÅ¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢2025Ç¯¸½ºß¤Ç¤Ï19Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ì½Ð¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢1978Ç¯¤ËÂçºå»ÔÀ¾À®¶è¡¦¶Ì½ÐËÜÄÌ¾¦Å¹³¹¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿°ì¸®¤ÎÅ¹¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ÃÏÌ¾¤Î¡Ö¶Ì½Ð¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¹Ì¾¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î°ÂÇä¤ê²¦¡×¡Ö½îÌ±¤ÎÌ£Êý¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÂÇä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆü¾ï¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È»þ¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î®É¹¤ÎÅ·»È¡Ö¥¯¥ê¥ª¥Í¡×¤ä¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¿È¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤¦¤Ê¤®¤Î¤¿¤ìÈÓ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÏÃÂêÀ¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿°ÛÃ¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¶Ì½Ð¤Î»É·ãÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡¢´ØÅì°é¤Á¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ç¡¢¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÛÃ¼¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼·Ð±Ä¤Ë¤Ï¡¢Å¹Ì¾¤ä´ÇÈÄ¡¢Æü¡¹¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»ÅÆþ¤ì¸ò¾Ä¡¢Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥»¥ª¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¶Ì½Ð¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò·Ú¡¹¤ÈÈô¤Ó±Û¤¨¤ëÆÈ¼«¤ÎÎ®µ·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶µ²Ê½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÄÎóÊýË¡¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤¹¤ë·ã°Â²Á³Ê¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤ºµÒ¤¬µÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¹þ¤àÅ¹Æâ¡½¡½¡£
¡Ö»¨Â¿¤À¤¬¶¯Îõ¤ËÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¸úÎ¨¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤¬¡¢µÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡×
¤½¤ó¤ÊÌ·½â¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶Ì½Ð¤È¤¤¤¦Å¹¤ÎÄìÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Âçºå¤Î³¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¸©³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¡ÖÂçºåÌ¾Êª¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¶Ì½Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö·ã°Â¡×¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¬Äì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÌ¿¹Ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë»ÅÆþ¤ì¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î»ÅÆþ¤ì¥ë¡¼¥È¤òÃÛ¤¡¢¡Ö¸½¶âÂ¨·èÇã¤¤¡×¤ÇÇË³Ê¤Î²Á³Ê¤ò°ú¤½Ð¤¹--¡£¤½¤ó¤ÊÀ¨ÏÓ¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î°Â¤µ¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¶Ì½Ð¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¶Ì½Ð¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î°ÂÇä¤êÅ¹¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ëÍ¾¾êÉÊ¤äÌõ¤¢¤êÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÍ¾¾êºß¸Ë¤äµ¬³Ê³°ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤éÊÖÉÊ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÅÝ»º½èÊ¬ÉÊ¤ò»Ô¾ì²Á³Ê¤Î10Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡È·¡¤ê½Ð¤·Êª¡É¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÂçºå¤Î¿Í¡¹¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¶Ì½Ð¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢45Å¹ÊÞ¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó450²¯±ß¡£Çä¾å¹â¤ËÀê¤á¤ë½ãÍø±×Î¨¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌó2ÇÜ¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¼ý±×À¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤¬¹âÅÙ²½¤·¡¢Í¾¾êÉÊ¤¬»Ô¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·»Ï¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥é¡¦¥à¡¼¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢¥í¥Ô¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½ÀªÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢»ÅÆþ¤ì¶¥Áè¤ÎÉñÂæ¤Ï¸Ä¿Í¤Î¿¦¿Íµ»¤«¤é´ë¶È¤Î»ñËÜÎÏ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
µðÂç¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¼è¤ê°·¤¤ÎÌ¤È»ñ¶âÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È»Ô¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤à¤Ê¤«¡¢¶Ì½Ð¤ÎÆÈ¼«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼¡Âè¤Ë¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶¤Ë¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤À¡£¡Ö±ÒÀ¸¡¦ÉÊ¼Á¡¦À¶·é´¶¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¶Ì½Ð¤Î»¨Á³¤È¤·¤¿Çä¤ê¾ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÌÌÇò¤¤Å¹¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¡ÖÆü¾ï»È¤¤¤ÎÅ¹¡×¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¿å½à¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
