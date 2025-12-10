¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾®ÀôÈ¬±À¤¬ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Îµ¤ÇÛ¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¡¢²áµî¤È¸½ºß¤Î´Ö¤Ç
小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン/八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。
なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描そ出すことができたのか――。ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書げ下ろした〈小泉八雲入門の決定版〉『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』(光文社新書)より、一部を公開する。
²£ÉÍ¤«¤é³ùÁÒ¡¢¹¾¥ÎÅç¤Ø¡½¡½¹¥´ñ¿´¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤µ¤·¤¿¡Ö¸Å¤¤¤â¤Î¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Î¸ò¤¸¤ê¹ç¤¤¡×
¾®ÀôÈ¬±À¤ÏÆüËÜ¤Î¸Å¤µ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¬±À¤¬ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿1890Ç¯Âå¤«¤é20À¤µª¤Î½é¤á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²áÅÏ´ü¤Ç¡¢Ê¸²½¤ÎÊÑÍÆ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1890Ç¯¡ÊÌÀ¼£23Ç¯¡Ë4·î4Æü¡¢²£ÉÍ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿È¬±À¤Ï¡¢¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤ê²£ÉÍ¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌÌõ·ó°ÆÆâ·¸¤Î³ØÁÎ¤Î¥¢¥¥é¡Ê¿¿Æé¹¸¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ùÁÒ¡¦¹¾¥ÎÅç¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤Î´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¡ÖÅìÍÎ¤ÎÂè°ìÆüÌÜ¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È¬±À¤Ï²¢À¹¤Ê¹¥´ñ¿´¤Ç¡¢²£ÉÍ¤È¤½¤Î¶á¹Ù¤ò¶î¤±¤á¤°¤ê¡¢¶áÂåÆüËÜ¤Î¸½ºß¤ò´¶¤¸¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¹¿Í¤¬¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ò¡½¡½¤È¤¯¤ËÉõ·ú¼Ò²ñ¤Î»þÂå¤«¤éÌ±¼çÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Î¸½ºß¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤ËÆÍÁ³Ë¬¤ì¤ì¤Ð¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¿êÂà¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Î½¹¤µ¤ÎÂæÆ¬¤Ë¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¡¢¤³¤Î°Û¹ñ¾ð½ï°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿·µì¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¸ò¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡¡¡Ê¡ÖÅìÍÎ¤ÎÂè°ìÆüÌÜ¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡ÙÃÓÅÄ²íÇ·Ìõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¢2000Ç¯¡Ë
²£ÉÍ¤Î³¹Æ¬¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¾å¤«¤é¿·µì¤Îº®ºß¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÁÇÁá¤¯µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£´Á»ú¤È¤«¤Ê¤Îº®¤¸¤Ã¤¿¿·Ê¹¤ò°õºþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÅÁ÷¤·¤Æ¤¯¤ë¾®¤µ¤ÊÇò¤Ã¤Ý¤¤ÅÅÃì¤ÎÎÓÎ©¡£ÅìÍÎ¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿·ÐÅµ¤Î¾Ï¶ç¤¬Å½¤Ã¤¿¤¹¤°Â¦¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃãÄâ¤Î¾Ý²ç¤Î¸Æ¤ÓÎë¡£Ê©Áü¤òºî¤ëÅ¹¤ËÎÙ¤ê¤¢¤Ã¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¥ß¥·¥ó¤òÇä¤ëÅ¹¡£¤ï¤é¤¸²°¤Ë¸®¤òÊÂ¤Ù¤¿¼Ì¿¿´Û¡£À¾ÍÎ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤¬ÅìÍÎ¤Î³Û±ï¤ËÁÈ¤ß¤³¤Þ¤ì¡¢ÉÔÄ´ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î³¨ÊÁ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿É÷¾ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤·¤¿Éð²È²°Éß¤ÎÌ¥ÎÏ¡½¡½Äí¤È¤¤¤¦¾®±§Ãè
È¬±À¤Î»ëÀþ¤¬ÊÑ²½¡¢ÊÑÍÆ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
1891Ç¯6·î¡¢È¬±À¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼µÆ»¸ÐÈÊ¤Î¼Ú²È¤¬¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÊ¥»¥Ä¤È¤È¤â¤ËËÌËÙ¤Ë¤¢¤ëº¬´ß²È¤ËÅ¾µï¤·¡¢11·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó5¤«·î´Ö¤ò¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£º¬´ß²È¤Ï»ÎÂ²¤Ç¡¢È¬±À¤¬½»¤à¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Éð²È²°Éß¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²°Éß¤ÇÈ¬±À¤Ï¡¢¾®±§Ãè¡Ê¥ß¥¯¥í¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¤Ù¤Äí¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿»¡Ê¤Ò¤¿¡Ë¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³°³¦¤È¤Î³ÖÀä¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¡£
¤¤¤ä¡¢¤¢¤ÎÊ½¤Ï±ýÍè¤È»ä¤È¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¿®¡¢¿·Ê¹¡¢µ¥Á¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯ÆüËÜ¤¬¡¢Ó¹¡Ê¤¦¤Ê¡Ë¤êÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤ë¼«Á³¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È½½Ï»À¤µª¤ÎÌ´¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ê¡ÖÆüËÜ¤ÎÄí¤Ë¤Æ¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¡Ë
¤³¤Î²°Éß¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¸Å¤¤³¨Áð»æ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê½÷¤¿¤Á¤ÎË´Îî¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÎ©¤Á¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ëÈ¬±À¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂ¦¤ËºÁ¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤Ë»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²ÈÃæ¡Ê¤«¤Á¤å¤¦¡Ë²°Éß¤â¤³¤ÎÄí¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬±Ê±ó¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¤ï¤¬²È¤ÎÄí¤è¤ê¹¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤ÊÄí¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤äÃÝÎÓ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î·ü°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Å´Æ»¤¬½½Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÉß¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸ÅÉ÷¤Ç¼ñ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î½Ð±À¤ÎÄ®¤âÂç¤¤¯³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÊ¿ËÞ¤Ê°ìÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡Ê¤Ø¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬²È¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤â¹©¾ì¤äÀ½ºî½ê¤ÎÍÑÃÏ¤È¤·¤Æº¹¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡¡ÊÆ±Á°¡Ë
½Ð±À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°Â¤é¤®¤È¼ñ¤¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤æ¤¯±¿Ì¿¡Ê¤µ¤À¤á¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµ¾ï¤¬¤â¤Î¤´¤È¤ÎÀÝÍý¤È¤µ¤ì¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤ï¤é¤·¤á¤¿¤â¤Î¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÊÑ²½¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡½¡½¡£
È¬±À¤¬¾¾¹¾¤ËÊë¤é¤·¤¿»þ´ü¤«¤é½½¿ôÇ¯¸å¡¢°ÂÍè¡Ê¤ä¤¹¤®¡Ë±Ø¤«¤é´±ÀßÅ´Æ»¤¬±ä¿¤·¡¢¾¾¹¾±Ø¤¬³«Àß¤µ¤ì¤ë¡Ê1908Ç¯11·î8Æü¡Ë¡£È¬±À¤Ï¤½¤Î¤È¤¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å´Æ»¤ÎÉßÀß¸å¤Ë¡¢¤â¤·¾¾¹¾¤òºÆË¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢Ê¸¾Ï¤Ë¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£
ÌøÅÄ¹ñÃË¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡½¡½¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÊÑ²½¤ò¤È¤é¤¨¤ë
È¬±À¤ÏÆüËÜ¤Î¸Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤À¤±ÁÇËÑ¤Ê¶½Ì£¤òÊú¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤À¡£¼«¤é¤¬²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Î¶³¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Åö»ö¼Ô¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢ÉÔ°×¤ÈÎ®¹Ô¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë²áÅÏÅª¸½¾Ý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÌ±Â¯¸½¾Ý¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤³¤ËÎ®¤ì¤ë´¶¾ð¤ÎÏ¢Â³¤ÈÃÇÀä¤ò¸«¤¤ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈ¬±À¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢ÌøÅÄ¹ñÃË¤Î¡ØÌÀ¼£ÂçÀµ»Ë¡¡À¤ÁêÊÓ¡Ù¡Ê1930Ç¯¡Ë¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¤È¤¤¤¦Å¾´¹´ü¤Ë¡¢°á¿©½»¡¢É÷·Ê¡¢¸òÄÌ¡¢¼ò¡¢Îø°¦¡¢Ï«Æ¯¡¢ÉÏº¤¡¢ÉÂ¤¤¤Ê¤É¤Î¡ÖÌ±Â¯¡×¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÊÑ²½¤·¡¢ÊÑ²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌ±´Ö¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë½¬Â¯¤ä´¶¾ð¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤ËÍÉ¤ì¤¦¤´¤¡¢¸ÇÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤âÌøÅÄ¤â¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎºîË¡¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·Î®¹Ô¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë°Õ¼±¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ÇÈ¬±À¤ÎÃøºî¤Ï¡¢ÌøÅÄÀ¤ÁêÊÓ¤ÎÀè¶î¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
