江戸時代は「巨大災害」が相次ぐ波乱の幕開けだった……「大坂の陣」直前に家康を苦しめた「大地震」

江戸時代が始まってすぐ起きた南海トラフ地震

1603年（慶長8年）、徳川家康が江戸幕府を開きました。江戸時代の始まりです。これまでの時代と同様に、江戸時代にも多くの自然災害が日本を襲いました。

南海トラフ地震が、江戸幕府が開かれた直後にまたもや発生しました。1605年2月3日（慶長9年12月16日）に起きた「慶長地震」です。1498年の明応地震以来、107年ぶりの南海トラフ地震でした。地震のマグニチュードは7.9と推定されています。

朝廷に仕える役人だった小槻（壬生）孝亮が書いた『小槻孝亮宿禰日次記』には、関東や伊勢（三重県）のほうで大地震があったことを伝え聞いたとの記載があります。なお、地震発生当日には地震の記載がないため、小槻（壬生）孝亮がいた京都は揺れなかったのでしょう。

慶長地震では、地震の揺れそのものによる被害ではなく、津波被害が甚大だったといわれており、関東から九州までの太平洋沿岸に広く大津波が押し寄せたとされています。

津波によって各地で多数の死者が出たという記録が残っています。たとえば、徳島県海部郡海陽町には、当時の津波のすさまじさを記した石碑が残っており、「午後10時に30メートルの津波が来襲、百余名の犠牲者が出た」などと彫られています（図「慶長地震の津波被害を記した石碑」）。

津波被害を記したこの石碑は、四国で地震・津波の様子が記された最古の碑だといわれています。各地の地震や津波の被害記録から、慶長地震は東海地震と南海地震がほぼ同時に発生したのではないかと考えられています。

今度は三陸地方を津波が襲う

南海トラフ地震の発生から6年後、今度は三陸沖で地震が発生しました。1611年12月2日（慶長16年10月28日）に起きた「慶長三陸地震」です。Ｍ8.1と推測される巨大地震でした。

先ほどの慶長地震と同様に、地震の揺れによる被害よりも、津波による被害が大きかった地震です。三陸沿岸および北海道東岸に大きな津波が押し寄せ、各地で家屋が流されるなど、甚大な被害が出ました。

伊達政宗（1567〜1636）が治める仙台藩（宮城県）では、1783人と牛馬85頭が溺死したという記録があります。周辺の盛岡藩（岩手県）や松前藩（北海道）でも津波による犠牲者が記録されており、数千人が亡くなったといわれています。

当時の世の中の状況を紹介しましょう。徳川家康が江戸幕府を開いたものの、徳川家と豊臣家の対立は続いていました。いよいよ対立が深まり、1614年と1615年に大坂で両陣営の戦い（大坂の陣）がおこなわれました。

戦いに敗れた豊臣家は滅亡し、徳川家（江戸幕府）の支配体制は強固なものになりました。こうして日本に平和な時代が訪れ、以降200年以上にわたって江戸時代（江戸幕府）は続いていくことになります。

