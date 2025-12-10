¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¡Ö¥±¥ë¥È¿Í¡×¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î´ðÁØÊ¸²½¡×¤Îµõ¼Â¤È¤Ï¡£ÂÔË¾¤Î½ñ¡¢¤Ä¤¤¤Ë´©¹Ô¡£
²»³Ú¤äÈþ½Ñ¡¢¿ÀÏÃ¤äÅÁ¾µÊ¸³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥±¥ë¥È¡×¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥±¥ë¥È¤Î¸Î¶¿¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Îò»Ë³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¥±¥ë¥È¿Í¤¬¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¥±¥ë¥È¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¤ÎËÜ¼Á¤È¡Ö¥±¥ë¥È³Ø¡×¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥±¥ë¥È¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¸¶À»Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¡Ë¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¶áÂå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿
ÆüËÜ¸ø±é¤âÂç¹¥É¾¤Î¥ê¥Ð¡¼¥À¥ó¥¹¤ä¡¢¡Ö¥±¥ë¥È¤Î²ÎÉ±¡×¥¨¥ó¥ä¡¢ÁÇËÑ¤ÊÂ¼¤ËÎ©¤ÄÂç¤¤ÊÎØ¤ò½Å¤Í¤¿ÀÐÂ¤¤Î¡Ö¥±¥ë¥È½½»ú²Í¡×¡¢Èþ¤·¤¤Áõ¾þ¼ÌËÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥±¥ë¥º¤Î½ñ¡×¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âº¬ÉÕ¤¤¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Îº×¤ê¡½¡½¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¯°¦¹¥¤µ¤ì¤ë¡Ö¥±¥ë¥È¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤¤¤Þ¤âÂ©¤Å¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¸ÅÁØ¤ÎÊ¸²½¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¥±¥ë¥È¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¡Ö¥±¥ë¥È¡×¤È¤¤¤¦¹ñ¤äÃÏ°è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ±Â²¤äÉôÂ²¤Î¤³¤È¡©¡¡¤Ê¤¼¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¡©
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¸ÅÂå¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖºÇ½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¡á¥±¥ë¥È¿Í¡×¤Ï¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ä¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥ó½ôÅç¤ÎÊÕ¶¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤Ï¥±¥ë¥È¿Í¤ÎËöêã¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¸í²ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¥ë¥ÈÍý²ò¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥±¥ë¥È¸¦µæ¤Ë¾È¤é¤»¤ÐÃ±½ã¤Ë¤¹¤®¤ë¤·¡¢»ö¼Â¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤Ï¸ÅÂå¥±¥ë¥È¿Í¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ëÎò»Ë³Ø¼Ô¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ó¡Ê¡Ø¥±¥ë¥È¤È¤Ï²¿¤«¡Ùp.8¡Ë
ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¡¢²»³Ú¤äÉñÍÙ¡¢ÅÁÅý°áÁõ¤äÈþ½Ñ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤ò¡Ö¸ÅÂå¥±¥ë¥È¿Í¡×¤Ë¤Ï¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¶áÂå¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤ËÁÏÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥±¥ë¥È¿Í¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥±¥ë¥È¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÎò»ËÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±»þÂå¤Î»ËÎÁ¤Îµ½Ò¤¬É¬Í×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢
¡ÒÎò»Ë»ËÎÁ¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥±¥ë¥È¿Í¡×¤Ïµª¸µÁ°600Ç¯º¢¤Î¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤«¤éÃæÅì²¤¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢µª¸µ4À¤µªº¢¤Ë¤ÏÎò»Ë¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥ê¥Æ¥ó½ôÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¸å1000Ç¯Í¾¤ê¡¢ÃæÀ¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥±¥ë¥È¡×¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊ¸¸¥»ËÎÁ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»Ñ¤ò¸½¤µ¤º¡¢¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñp.10¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥±¥ë¥È½½»ú²Í¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥±¥ë¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂç¤¤ÊÎØ¤ò½Å¤Í¤¿ÀÐÂ¤¤Î½½»ú²Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½½»ú²Í¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¥Ï¥¤¡¦¥¯¥í¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4À¤µª½é´ü¤«¤é¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¤Î¡Ö¥±¥ë¥ÈÃÏ°è¡×¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¡¦¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Î¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥µ¥¯¥½¥ó¤ä¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥±¥ë¥ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¶áÂå¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥±¥ë¥ÈÉü¶½¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢1853Ç¯¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ê¥ó»º¶ÈÇîÍ÷²ñ¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¥±¥ë¥È¤ÎÅÁÅý¡×¤È·öÅÁ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÊèÃÏ¤ÎÀÐÃì¤È¤·¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö¥±¥ë¥È½½»ú²Í¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¡×¤Ï¡Öµ¶Êª¡×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ò¤³¤ì¤é¤ò¡Öµ¶¥±¥ë¥È¡×¤È¤·¤Æ°ì³µ¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Åö»ö¼Ô¤¬¤½¤ì¤ò¡Ö¥±¥ë¥È¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤ÆÅÁÅýÊ¸²½¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¡Ö¥±¥ë¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¸ÅÂå¥±¥ë¥È¿Í¡×¤Þ¤Ç¤½¤Îµ¯¸»¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó¡Ê¡Ø¥±¥ë¥È¤È¤Ï²¿¤«¡Ùp.60¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¸ÅÂå¥±¥ë¥È¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¤â¡¢¡Ö¥±¥ë¥ÈÊ¸²½·÷¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥±¥ë¥È½ô¸ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸À¸ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¡£
¥±¥ë¥È¸ì¤òÏÃ¤»¤Ð¥±¥ë¥È¿Í¤Ê¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ë¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ä¸¦µæ¤Ï¡¢Ê¸³Ø¤ä¿ÀÏÃ³Ø¡¢¤µ¤é¤ËÈþ½Ñ»Ë¤äÎò»Ë³Ø¡¢¹Í¸Å³Ø¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òÅý¹ç¤·¡¢¡Ö¥±¥ë¥È¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¡Ö¥±¥ë¥È³Ø¡×¤È¤¤¤¦³ØÌäÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥±¥ë¥È³Ø¤ÎÃæ¿´¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸À¸ì³Ø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¶áÂå¤ËÁÏÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÅÂå¤«¤éÏ¢ÌÊ¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¸À¸ì¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¤Î³Ë¿´¤Ï¡Ö¸À¸ìÊ¸²½¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñp.166¡Ë
¡Ö¥±¥ë¥È½ô¸ì¡×¤È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¡¦¥²¡¼¥ë¸ì¤ä¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¡¦¥²¡¼¥ë¸ì¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î¥«¥à¥ê¡¼¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ö¥ë¥¿¡¼¥Ë¥åÃÏÊý¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¹¸ì¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸À¸ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¾¯¿ô¸À¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²»±¤¤äÊ¸Ë¡¡¢¸ÇÍÌ¾»ì¤Î¸ì×Ã¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¡¢Â¾¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸À¸ì¨¡¡½¥É¥¤¥Ä¸ì¤ä±Ñ¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ê¤É¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦ÆÃÄ§¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¥±¥ë¥È½ô¸ì¤Î»ÈÍÑÃÏ°è¤ò¡¢¸À¸ìÅª¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¸²½·÷¤È¤ß¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¥±¥ë¥ÈÊ¸²½·÷¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡¢¸ÅÂå¥±¥ë¥È¿Í¤Îµï½»ÃÏ°è¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¹¤¤¤Î¤À¡£
¥±¥ë¥È¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¥±¥ë¥È¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡½¡½¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¡Ö¥±¥ë¥È½ô¸ì¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥²¡¼¥ë¸ì¤È¥Ö¥ì¥¤¥¹¸ì¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸À¸ì¤Ï¿Í´Ö¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë¡¢Ê¸²½ÅªÀÜ¿¨¤ä¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¤êÆþ¤ìÂå¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¸ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¸²½¤ä¿Í´Ö¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¡£¥±¥ë¥È¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ó¤È¤¬¡¢¤ß¤ÊÃ±°ì¤Î¡Ö¥±¥ë¥È¿Í¡×¡Ö¥±¥ë¥ÈÌ±Â²¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñp.229¡Ë
¡ÖÅÁÅýÊ¸²½¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¡ÖÌ±Â²¤È¸À¸ì¡×¤Ï¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£¥±¥ë¥È°¦¹¥²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò¿¼¤¯¹¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¡¹¤Ë¤ÏÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î1ºý¤À¡£
¡Ö¥±¥ë¥È¡×¤Î³Ë¿´¤Ï¸À¸ì¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥Ì¸ì¡¢²Æì¸ì¡¢¾¯¿ô¸À¸ì¤¬¤Ä¤Ê¤°¡ÖÊ¸²½¡×¤È¡ÖÎò»Ë¡×¤Î¿¼ÁØ¡£
