À¤³¦Ãæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡ÖÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¡×¡ÄÌ¾ÃµÄå¥Û¡¼¥à¥º¤Îºî¼Ô¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤¬¡ÖÈÈ¿Í¡×¤È¤·¤Æµ¿¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³
Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¤²ò·è»ö·ï¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡ÖÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×»ö·ï¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¨»´¤«¤ÄÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢Ì¾ÃµÄå¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤ÎÌ¾Á°¤¬ÈÈ¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¥É¥¤¥ë¤Ïµ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸½ÃÏÀìÌç²È¤ÎºÇ¿·Ê¬ÀÏ¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢ºî²È¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤Î¿ô´ñ¤ÊÀ¸³¶¤ò²òÀâ¤·¤¿¼ÄÅÄ¹Ò°ìÃø¡Ø¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÅÁ¡¡¥Û¡¼¥à¥º¤è¤ê¤â»ö·ï¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¡Ê2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¿´Îî¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥¦¥¹¥·¡¼»þÂå¡¢¥É¥¤¥ë¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊJack the Ripper¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
1888Ç¯£¸·î31Æü¤«¤é11·î£¹Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìó£²¥õ·îÈ¾¤Î´Ö¤Ë¥í¥ó¥É¥óÅìÉô¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ã¥Ú¥ëÃÏ¶è¼þÊÕ¤Ç£µ¿Í¤Î½÷À¤¬¼¡¡¹¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¿Í¤ÏÇä½ÕÉØ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î£´¿Í¤â¤Û¤ÜÏ©¾åÀ¸³è¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ÏÊª¤Ç¤Î¤É¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É»ÄÇ¦¤Ê¼ê¸ý¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îà»÷¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Ï¤³¤ÎÁ°¸å¤Ë¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤³¤Î£µ·ï¤ò»Ø¤¹¡£
ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÌ¾Á°¤Î´ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìËç¤Î¼ê»æ¤Ç¤¢¤ë¡£Æó¿ÍÌÜ¤Îµ¾À·¼Ô¥¢¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¬£¹·î£¸ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÄÌ¿®¼Ò¡Ö¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¡×¤Ë¡ÖÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤òÌ¾¾è¤ë¼Ô¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖDear Boss¡×¡Ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ü¥¹¡¢¿Æ°¦¤Ê¤ë¥Ü¥¹¤Ø¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ü¥¹¡¦¥ì¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¶á¹Ù¤Î±Ñ¹ñ¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ë¤Ïº£¤â¤½¤Î¸½Êª¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê»æ¤Ï½Ä35¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£22¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡£ÀÖ¤¤¥¤¥ó¥¯¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤É®µÂÎ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¥Ü¥¹¤Ø¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÇä½ÕÉØ¤òÁÀ¤¦¡£Èà½÷¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¹ï¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¡£»ä¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Å»ö¤ÏÂç¤¤¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Ä©ÀïÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¼¡¤Î°ìÊ¸¤òÆÉ¤ß¡¢¸øÊ¸½ñ´Û¤Î°ì¼¼¤Ç¤¾¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ï½÷À¤Î¼ª¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÁ÷¤ë¡×¡ÊI shall clip the lady¡Çs ears off and send to the police officers¡Ë
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤è¤ê¡×¤È¤Î°ìÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦É½¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÈ¹ÔÍ½¹ð¤âÂçÃÀÉÔÅ¨¤À¡£ÈÈ¿Í¤¬¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤òËÝÏ®¤·¡¢»ÔÌ±¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÉñÂæ·à¤ò¸«¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö·à¾ì·¿ÈÈºá¡×¤Î¸µÁÄ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥ä¡¼¥É¡Ë¤ÏÅö½é¡¢¤³¤Î¼ê»æ¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤ËÇº¤ó¤À¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢£¹·î30Æü¤Î¤¿¤Ã¤¿°ìÆü¤Ç£³¿ÍÌÜ¡¢£´¿ÍÌÜ¤ÎÈï³²¼Ô¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¨¥É¥¦¥º¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼ª¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼ê»æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö½Å»ë¤¹¤Ù¤¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··Ù»¡¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿ÁÜºº¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥¤¥ëÈÈ¿ÍÀâ¡×¤ÎÇØ·Ê
ÈÈ¿ÍÁü¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤ÎÄêÀâ¤¬¤¢¤ë¡£Èï³²¼Ô¤Ï¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Î¤É¤äÊ¢¤òÀÚ¤êÎö¤«¤ì¡¢¤¦¤Á£³¿Í¤ÏÆâÂ¡¤Þ¤Ç¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¿ÏÊª¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤ë°å»Õ¡¢°å³ØÀ¸¡¢ÀºÆù¶È¼Ô¤äÍýÈ±»Õ¤é¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥æ¥À¥ä·Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤ÎÍýÈ±»Õ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡ÊËÜÌ¾¥»¥ô¥§¥ê¥ó¡¦¥¯¥í¥½¥¦¥¹¥¡¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£³°²Ê°å¤Î½õ¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿ÏÊª¤Î°·¤¤¤Ï½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤ËÍè¤Æ¤«¤éÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅÏÊÆ¤·¤¿¸å¤Ë»ö·ï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ï1890Ç¯Âå¤ËÊÆ¹ñ¤Ç»°¿Í¤Î½÷À¤òÆÇ»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1903Ç¯¤Ë¹Ê¼ó·º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°å»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö·ï¸å¤Ë¥Æ¥à¥ºÀî¤ËÅê¿È¼«»¦¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¥É¥ë¥¤¥Ã¥È¤ä¡¢ÍýÈ±»Õ¤Î¥³¥¹¥ß¥ó¥¹¥¡¼¤é¤âµ¿¤ï¤ì¤¿¡£
±¢ËÅÏÀ¤â¸ì¤é¤ì¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦¤ÎÂ¹¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¡Ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¸ø¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡Ë¤òµ¿¤¦Àâ¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£²¦»Ò¤Ï¼Â¤ÏÇßÆÇ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀº¿À¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶§¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ÎÀâ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÈÈ¿Í¤Ï¥É¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀâ¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÎÎà¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤É¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î1888Ç¯¤Ë¥É¥¤¥ë¤Ï¥µ¥¦¥¹¥·¡¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï£³Ç¯¸å¤Î1891Ç¯¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»þ´ü¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¥É¥¤¥ë¤Ï°å»Õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸åÀ¤¤ÎÌî¼¡ÇÏ¤«¤é¤¤¤ï¤Ð¡ÖÇ¨¤ì°á¡×¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·º»ö¤Î»ÒÂ¹¤¬¡¢º£¤âÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÀµÂÎ¤òÄ´¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ±Ñ¹ñ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¥µ¥é¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥È¥ó»á¤À¡£2017Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹âÁÄÉã¡ÊÁÄÉãÊì¤ÎÁÄÉã¡Ë¤¬ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÄÉ¤Ã¤¿·º»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·º»ö¤ÎÌ¾¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡£°Ê¸å¡¢»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤âÄ´ºº¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¸¦µæ½ñ¡ÊOne-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥È¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¤¥ëÈÈ¿ÍÀâ¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥É¥¤¥ëÈÈ¿ÍÀâ¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±°å»Õ¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊª¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥È¥ó»á¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°å»Õ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¤Î·Ù»¡¤Ï³°²Ê°å¤ËÈï³²¼Ô¤Î°äÂÎ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥¤¥Õ¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯°å»Õ¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤Ê¤é¤ÐÊ¢Éô¤òÀÚ¤ë»þ¡¢¶»¤Î¹ü¤«¤é²¼¡¢¤Ä¤Þ¤êÂ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÚ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÏÍð»¨¤Ë²¼¤«¤é¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î»Å¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥È¥ó»á¤Ï¡¢¸øÊ¸½ñ´Û¤Ë»Ä¤ë¼ê»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¡Êµ¶Êª¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¼ê»æ¤Ï¸½ºß¡¢Åö»þ¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬½ñ¤¤¤¿¤¤¤¿¤º¤é¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¡Ö°å»ÕÈÈ¿ÍÀâ¡×¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¿¿ÈÈ¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢·ë¶É¡¢°å»Õ¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤Æ¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¸åÇ¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ë¤òµ¿¤¦¡Ö¾Úµò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥ë¤ÎÉã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤¬¡ÖÇßÆÇ¡×¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ã¼½ï¤È¤¹¤ëÀâ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂè°ì¾Ï¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÇßÆÇ¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥ë¤ÏÇßÆÇ¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤¿Çä½ÕÉØ¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Éã¤¬ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥É¥¤¥ë¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÇä½ÕÉØ¤Î¤»¤¤¤À¡£Ä¹Ç¯¤³¤¦¤·¤¿ÅÜ¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¥É¥¤¥ë¤Ï¥µ¥¦¥¹¥·¡¼¤«¤é»þ¡¹¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Çä½ÕÉØ¤ËÉü½²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁÀâ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥É¥¤¥ëÃµÄåÀâ¡×¤â¤¢¤ë¡£·Ù»¡¤ËÍê¤Þ¤ì¡¢¼Â¤Ï¤Ò¤½¤«¤ËÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÈÈ¿ÍÀâÆ±ÍÍ¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®ØáÀ¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¤Î¤Ç³µÍ×¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î·Ù»¡¤Ï¥É¥¤¥ë¤Î²¸»Õ¥Ù¥ëÇî»Î¤ËË¡°å³ØÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é¤ÎÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¡¢¤½¤Î½õ¼ê¤È¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¥É¥¤¥ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤âÃ±¤Ê¤ë±½ÏÃ¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¥É¥¤¥ë¼«¿È¤¬ÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£1894Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Îµ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Ê¤é¤³¤¦¿äÍý¤·¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¼ê»æ¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å¼Á¤Ê»æ¤¬»È¤ï¤ì¡¢»öÌ³Åª¤ÊÉ®À×¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ú¥ó¤ò»È¤¤´·¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤¬±Ñ¹ñÉ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Ê¤é²ò·è¤Ç¤¤¿¡©¡¡¡ÖÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤òÌÂµÜÆþ¤ê¤µ¤»¤¿¡Ö·Ù»¡¤ÎÃ×Ì¿Åª¼ºÂÖ¡×
