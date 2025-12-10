シャーロック・ホームズなら解決できた？　「切り裂きジャック事件」を迷宮入りさせた「警察の致命的失態」

５人の被害者女性がいずれも路上で殺された「切り裂きジャック」事件。あまりにも凄惨かつ大胆な犯行で知られるこの事件はなぜ迷宮入りしてしまったのか。当時の警察捜査の実態など、現地専門家の最新分析を交えて解説する。

※この記事は、シャーロック・ホームズの生みの親、作家コナン・ドイルの数奇な生涯を解説した篠田航一著『コナン・ドイル伝 ホームズよりも事件を呼ぶ男』（2025年11月20日発売）より一部を抜粋・編集したものです。

悪運が強かった犯人

シャーロック・ホームズと切り裂きジャックは、いわばヴィクトリア朝の光と影だ。

大英帝国の首都として空前の繁栄を誇った当時のロンドンは、国内外から仕事を求めてやって来る人々でごった返していた。それは一方で都市のスラム化も生んだ。切り裂きジャックが犯行を重ねたホワイトチャペル地区は、ユダヤ系移民や低賃金労働者、売春婦らが多く集まる場所だった。

「ホームズの物語にどれほど殺人や恐喝が出てきても、最後は探偵が謎を解きます。そして正義を取り戻します。しかし切り裂きジャック事件は、未解決のまま終わってしまいました。永遠のミステリーとなったのは、結局はジャックの方でした」

ノンフィクション作家のサラ・バックスホートン氏はそう語る。

犯人は悪運が強かった。身元が割れる決定的な物的証拠を残さず、凶器も見つかっていないことから、知能は高かったとみられる。多くの研究者が指摘するのは、被害者には暴行の痕跡がないため、性的な目的はなかったとの見方だ。むしろ人を解剖することに喜びを覚える「快楽殺人者」だったとの説が根強い。いずれにせよ、動機は不明だ。

「ただ、当時の警察の捜査には限界がありました」と指摘するのは、18〜19世紀の犯罪史を研究する社会史学者で、英ノーサンプトン大学上級講師のドルー・グレイ博士だ。

当時の警察は遺体に付着した血液を洗い流してしまうこともあり、現場保存や証拠保全の概念が希薄だった。指紋鑑定もこの時代にはなく、英国で事件捜査に導入されたのは事件から13年後の1901年だった。

実は警察は当時、大きなミスを犯している。

「事件の証拠となる現場の『落書き』を消してしまっているのです。写真も撮りませんでした」とグレイ氏は話す。

1888年９月30日未明、４人目の犠牲者キャサリン・エドウズが殺害された路地の壁には「ユダヤ人は、理由もなく責められる人たちではない」との落書きがあった。

つまりユダヤ人は犯人ではないとの意味だ。ちなみにユダヤ人（Jews）のスペルは “Juwes” と間違っており、英語に不慣れな人物が書いた可能性もある。原文は、“The Juwes are the men that will not be blamed for nothing” だったと伝えられている。

では、誰が消すことを指示したのか。

「当時のロンドン警視庁のトップであるウォーレン警視総監です」

グレイ氏はそう話す。

「現場周辺には当時、多くのユダヤ系移民が住んでいました。この落書きの存在が世に広まれば、逆に反ユダヤ感情の高まりで大規模なポグロム（ユダヤ人襲撃）が起きるかもしれない。そう考えたウォーレン警視総監は暴動発生を恐れ、落書きを消すよう命じたのです」

そこには、貧しい女性が殺害された事件の解決より、治安維持を優先させたい当局の思惑があった。社会正義よりも組織の都合を優先させる「保身」意識もあったとみられ、現代でも多くの点で教訓になるとグレイ氏は話す。

反目しあっていた「二つの警察組織」

実は当時、現場では内務省管轄のロンドン警視庁と、ロンドン市管轄のシティ警察の二つの警察組織が反目し合っていた。シティ地区は現在、世界屈指の金融街として知られているが、歴史は古く、かつて古代ローマ人の町があった場所だ。ロンドン警視庁とは別の独自の警察組織も持っていた。それがシティ警察で、この時は落書きを消したロンドン警視庁に抗議し、溝は深まった。互いに捜査の手の内を明かさないことも多く、結局、事件は迷宮入りとなった。

ホームズの物語に出てくるレストレイド警部はロンドン警視庁の所属だ。一方でシティ警察はほとんど登場しないが、短編『株式仲買店員』（1893年）にはトゥーソン巡査部長というシティ警察の刑事が登場する。

指紋分析やDNA鑑定もなかった時代、確かに捜査能力には限界があった。グレイ氏によると、当時の警察が立件するには、事実上、「現行犯逮捕」または「容疑者の自白」に頼るしかなかったという。

「当時は目撃証言に過度に頼っていました。誰かが『私は見ました』と言えば、それを信じるしかありません。このため、警察は情報提供者を常に使っていました」

前述のドイル研究者のジュリアン・シモンズも評伝『コナン・ドイル』の中で、「そのころの私服刑事は、教養も乏しく、捜査にあたっては、もっぱら暗黒社会の内情や習慣に通じていることをたよりにする捕吏(ほり)にすぎなかった」と記している。

グレイ氏によれば、切り裂きジャックの研究者の間ではよく「もし事件がパリで起きていたら、きっと逮捕されていただろう」と言われているという。

「フランスの警察は当時から写真を重視していました。特にアルフォンス・ベルティヨンという警察幹部は顔写真の重要性を認識しており、犯罪者の特徴をきちんととらえることに成功していました」

一度犯罪に手を染めた者の中には、二度、三度と繰り返す者がいる。ベルティヨンはこの性質に注目し、犯罪者を撮影して身体的特徴を記録することの重要性を説いた。つまりデータベースである。再犯者はヒゲを生やしたり、帽子をかぶったりして変装するかもしれない。しかし顔の大きさや身長、腕の長さは偽装できない。この「身体測定法」により、犯罪者のデータがフランスでは豊富に蓄積された。

「当時のフランス警察が英国より30年も40年も進んでいたとは思いませんが、少なくとも５年、10年は先を行っていたはずです」

グレイ氏はそう話す。

『バスカヴィル家の犬』（1902年）には、実際にこのベルティヨンの名前が登場する。ホームズが依頼人から「あなたはベルティヨンに次いで欧州２番目の犯罪専門家」と言われ、ホームズがむっとする場面である。フランスの捜査が優れていたこと自体は、こうしてドイル自身も認めていたようだ。

