

森田望智と北川景子

北川景子、森田望智が９日、都内で行われた『ナイトフラワー』公開御礼舞台挨拶イベントに登壇した。

内田英治監督自ら“真夜中シリーズ”と銘打つ本作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、二人の子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・永島夏希を北川景子。夏希のボディガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵役を森田望智が務める。

北川は相棒・森田について「色々なものを超越した絆を持つ相棒だと思っていました。多摩恵が森田さんでなければ出来なかった。他の人だったら無理だと思うし、体作りや格闘技だけではなく、ずっと本当にホンワカと優しい感じでいてくださったことも頼もしくて、歳は離れているけれど楽しかった」とリスペクト。

これに森田は「景子さんが誰よりも私の事を心配してくれて、共に乗り越えて一緒に戦ってくれた。一番辛い時に隣にいてくださった存在なので、景子さんの夏希さんだからこその多摩恵ちゃんになったと思う」と返礼していた。

すっかり意気投合した二人の再共演にも期待がかかる中、北川は「アクションコメディ」での森田との再会を希望し「私が周りの敵を倒して望智ちゃんを守る！笑って泣けて痛快な作品をお待ちしております！」と製作陣にラブコール。

一方、森田は「『シャイニング』のようなサイコスリラー」と言って北川を笑わせて「景子さんはお化け役で、私はそれに追いかけられる」と珍設定を提案すると、北川は「いいかもいいかも！それも楽しそう！今まで22年くらいお芝居しているけれどお化けはやったことがないので、いいかも！」と乗り気だった。