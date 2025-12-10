12日(金)頃から関東の上空にも真冬並みの寒気が流れ込み、関東では気温が急降下。12日(金)と13日(土)の最高気温は10℃に届かない所が多く、厳しい寒さとなるでしょう。14日(日)は寒気が残る中、低気圧が本州付近を通過する予想で、明け方から朝にかけて内陸部を中心に平野部でも雪が降る可能性があります。

12日(金)から気温が急降下 真冬並みの寒さ

11日(木)も関東ではおおむね晴れて、日中は暖かくなるでしょう。最高気温は15℃前後で日差しの温もりを感じられそうです。





ただ、12日(金)から次第に冬型の気圧配置となり、関東にも真冬並みの寒気が流れ込むでしょう。関東では12日(金)は晴れますが、厳しい寒さとなりそうです。最高気温は東京都心は10℃と年明け頃の寒さとなるでしょう。千葉市やさいたま市、水戸市、宇都宮市、前橋市では10℃に届かない見込みです。13日(土)は一段と冷え込み、日中の寒さも厳しくなるでしょう。最低気温はさいたま市や水戸市、宇都宮市では氷点下の冷え込みとなりそうです。最高気温は東京都心では8℃と真冬並みとなるでしょう。横浜市も今シーズン初めて10℃に届かない見込みです。北風も強まり、気温の数字以上の寒さとなりそうです。ダウンジャケットなど万全な寒さ対策をなさってください。

14日(日)は平野部で雪の可能性 日中は冷たい雨

14日(日)は低気圧が本州付近を通過するため、関東も広く天気が崩れるでしょう。寒気が残っている中、降水があるため、明け方から朝にかけては内陸部を中心に平野部でも雪の降る所がありそうです。日中になると、平野部では雨に変わる所がほとんどで、今のところ平野部では広く積雪となることはない見込みです。ただ、寒気の強さで今後も予想が変わる可能性があり、最新の情報をご確認ください。雪や冷たい雨で、日中も気温は10℃前後と、寒さが続くでしょう。



今週末は一段と寒さが厳しくなりそうです。体調を崩さないように万全な寒さ対策をなさってください。