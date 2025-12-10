欧州企業の3社に1社が”脱中国”に動き出し…レアアース規制で日本を威圧するも実は残念な中国経済

日本を狙う経済的威圧

中国の日本に対する経済的威圧が止まらない。政府関係者によれば、日本企業に対するレアアースの輸出手続きが遅れ始めている。台湾有事を日本の「存立危機事態」と認定しうると国会で答弁した高市首相に対し、米国との貿易交渉で切り札となった「武器」を利用しようとしているのだろう。

だが、安全保障と経済をからめる中国の常套手段は諸刃の剣だ。在中国欧州連合（EU）商工会議所は12月1日「（中国の輸出規制強化を受けて）欧州企業の3社に1社が調達先を中国から変更することを検討している」との調査結果を明らかにした。欧州でも供給網の脱中国依存が進んでいることが浮き彫りとなった形だ。

欧州でも中国脅威論勢いを増している感がある。英国政府は2日、10日までに結論を出す予定だったロンドンでの中国大使館新設計画の承認の是非を来年1月まで延期した。

英国ではこのところ、議会での中国人スパイの活動が大問題となっている。「中国政府が自国で導入しているハイテク技術を総動員した監視システムをロンドンでも運用するのではないか」との警戒もあり、スターマー首相は中国を「真の国家安全保障上の脅威」と位置づけ、警戒を呼び掛けているほどだ。

軍事産業にもデフレの波が

中国は国際社会全体にとっても脅威となりつつある。「中国の軍事企業がマッハ7級の極超音速ミサイルを桁違いの低価格で販売しようとしている」との噂が流れているからだ。実際に香港紙サウス・チャイナ・ポストなどが中国の航空宇宙企業が低価格のマッハ7級の極超音速滑空ミサイルを公開したと報じている。

報道によれば、同ミサイルの1基あたりの生産コストは日本円にして約1500万円にとどまるとされる。高級自動車並みの値段だ。

最新鋭兵器のデフレ輸出の背景に中国の軍事産業が不振がある。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の調査によれば、世界の軍事企業の昨年の売上高が過去最高に達する中、中国の軍事企業の売上高は前年に比べて10%減少した。

その要因についてSIPRIは「兵器調達における数々の汚職疑惑のせいで主要な兵器契約が延期またはキャンセルされたからだ」としている。中国の台湾への武力侵攻が取り沙汰されているが、軍事力の近代化が思うように進んでいない現状の一端が明るみになったと言えよう。

中国の国際社会での動きに関心が集まりがちだが、国内経済は疲弊する一方だ。不景気の風はIT企業にも及んでおり、中国最大の検索エンジン企業「百度（バイドウ）」が年末に入り、大規模な人員削減を余儀なくされている。人工知能（AI）の導入による業務効率化に加え、検索広告事業の縮小が主な要因だ。

バイドウを始め中国の検索エンジン企業にとって頭が痛いのは、敏感な話題に対する政府の検閲強化で利用者の不満が爆発していることだ。

情報統制が始まった

事態はさらに悪化している。習近平国家主席が11月29日、「サイバースペース統治をさらに強化せよ」と号令をかけたからだ。

習氏の指示を受け、中国の検閲当局が躍起になっているのは、深刻化する不動産危機に関する悲観的な見方を封じ込めることだ。国家インターネット情報弁公室の上海支局は2日、「（不適切な）オンライン投稿を数千件削除した」と発表した。

不動産大手の万科企業が、15日に満期を迎える社債の返済延期を求めたことが契機となって不動産市場に二重旅動揺が広がっており、主要な民間データ企業2社が政府の要請で11月の中国全体の住宅販売額の公表を見送る異例の事態となっている。

住宅価格があまりに高騰したため、中国政府は4年前、バブル退治を断行した。その甲斐あって住宅価格は下落し続けているが、中国の家計資産に占める不動産の比率が圧倒的に大きいため、逆資産効果によるデフレ現象が起きてしまった。

中国政府は株高による消費拡大に期待しているようだが、市場変動率の高さなどが災いして国民の財布の紐が緩む気配はみえてこない。

中国脅威論が高まる中で国際社会での立場を危ぶめている中国だが、続く不況のなかで国内経済もまた深刻な状況に陥っている。特に地方政府の財務状況は悪くIT産業の急速な衰退、医療・教育インフラの機能不全が同時多発的に進行し、国民の不満は臨界点に達しようとしている。後編記事『習近平の言論統制も限界か…5ヵ月給与未払いの公立病院も登場、不況で疲弊する国民が急増中の中国で起こること』で細かく見ていく。

