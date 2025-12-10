ÇÀÎÓÂ²µÄ°÷¤äÇÀ¶¨´Ø·¸¼Ô¤¬Âç´î¤Ó¡ª¡Ö¤ª¤³¤á·ôÃ´ÅöÂç¿Ã¡×ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÁê¤¬¿Ê¼¡Ïº¤Î¡Ö¥³¥áÇÀÀ¯²þ³×¡×¤òÇò»æÅ±²ó¤·¤¿ÍýÍ³
¡ÖÇÀÎÓÂ²¤Î¥Û¡¼¥×¡×¤¬ÅÐÈÄ
ÀÐÇËÌÐÁ°À¯¸¢¤«¤é¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£²¥«·îÂ¤é¤º¤Ç¡¢¥³¥áÇÀÀ¯¤ÏÀèÁÄÊÖ¤ê¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬¤«¤é¥³¥á¤¬¾Ã¤¨¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿Áý»ºÊý¿Ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¼çÆ³¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¤ÇÊÆ²Á°Ý»ý¤ò¿Þ¤ëµìÂÖ°ÍÁ³¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
Î©¤ÆÌò¼Ô¤Ï¡¢ÇÀ¿å´±Î½½Ð¿È¡Ê05Ç¯Æþ¾Ê¡¢12Ç¯Âà¿¦¡Ë¤Ç¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥³¥áÂ²µÄ°÷¡×¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¡Ê43ºÐ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê´±Å¡¶Ú¡Ë¤È¤¤¤¦¼óÁê¤«¤éÇÀÀ¯¤ò´ÝÅê¤²¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÇÀÎÓÂ²µÄ°÷¤ä£Ê£Á´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿ÈÆâÂç¿Ã¡×¤Î³èÌö¤Ç´ûÆÀ¸¢ÆÀ¤Î»à¼é¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÀ®¸ù¤·¡¢Ê¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥áÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤¬¸¶Â§¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¥³¥á¹âÆÂÐºö¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¡×
Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÃæ±û²ñ¡Ê£Ê£ÁÁ´Ãæ¡Ë¤Î»³ÌîÅ°²ñÄ¹¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Î¤¿¤Ó¤ËÎëÌÚÇÀÁê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Î¹ÔÀ¯¡×¤È¾Î¤·¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁ°ÇÀÁê¤¬¶¯°ú¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡Ö¥³¥áÇÀÀ¯²þ³×¡×¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÇò»æÅ±²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¾®Àô»á¤È¤Ï²áµî¤ËÇÀ¶¨²þ³×¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤Ç¡ÖÇÀÎÓÂ²¤Î¥Û¡¼¥×¡×¤ÎÎëÌÚ»á¤¬ÇÀÁê¤Î¸å³ø¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖË¾³°¤Î´î¤Ó¡×¡Ê£Ê£Á´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
»³Ìî»á¤¬µó¤²¤¿¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡×¤È¤Ï¡¢ÇÀ¿å¾Ê¼çÆ³¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¤ÇÊÆ²Á°Ý»ý¤ò¿Þ¤ë¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¡×¤ò¼¨¤¹¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤Î¼ç°ø¤Ï¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤¿¾®ÀôÁ°ÇÀÁê¤ÏÅö½é¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÁý»º¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¡µë²á¾ê¤Ë¤è¤ëÊÆ²ÁË½Íî¤ò·üÇ°¤¹¤ëÇÀÎÓÂ²¤ä£Ê£Á¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾®Àô»á¤ÏÂÅ¶¨°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿Áý»º¡×¤È¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚÇÀÀ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÁý»º¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢´Á»ú°ìÊ¸»ú¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Î¡ÖÀ¸»º¡×¤È¡ÖÁý»º¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
Î¯°û¤ò²¼¤²¤ë£Ê£Á´´Éô
ÎëÌÚÇÀÁê¤¬10·î²¼½Ü¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÏ¢¸Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¿å¾ÊÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÀÐÇË¡¦¾®Àô¥³¥ó¥Ó¤¬»Å³Ý¤±¤¿¥³¥áÇÀÀ¯²þ³×¤Ï»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ê´±Ë¼¶Ú¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¾®ÀôÁ°ÇÀÁê¤¬ÅÏî´µ£¼¡´±¡Ê1988Ç¯ÇÀ¿å¾Ê¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¾ÊÆâ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥³¥áÂÐºö¥Á¡¼¥à¡×¤âÇ¯Æâ¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¡£ÍÎÉþ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤â¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò»Ù¤¨¤ë¼ç¿©¤È¾ÃÌ×ÉÊ¤òÆ±°ì»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸£¶¯ÉÕ²ñ¤ÊÕûÍý¶þ¤ò¤³¤Í¤Æ¡¢ÎëÌÚÇÀÁê¤¬´±À½ÃÍ²¼¤²¤ò¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â£Ê£Á¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤¡£
Ä¹Ç¯¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤ÇÊÆ²Á¤Î²¼»Ù¤¨¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¦¤Î¤«¡×¡ÊºâÌ³¾Ê´´Éô¡Ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÀÎÓÂ²µÄ°÷¡¦£Ê£Á¡¦ÇÀ¿å¾Ê¤È¤¤¤¦´ûÆÀ¸¢±×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤ÀªÎÏ¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¾®ÀôÁ°ÇÀÁê»þÂå¤Ë¡¢¿·ÊÆ¤ÎÈ¾ÃÍ¿å½à¤Î5¥¥íÅö¤¿¤ê2000±ßÂæ¤ÇÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ËÂçÎÌ¤ËÇä¤êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿£Ê£Á´´Éô¤Ï¡¢Î±°û¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡¢£Ê£ÁÁ´Ãæ¤¬À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Êü½Ð¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦ÇÀ¿å¾Ê¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ä¡¼¥«¡¼¤Î´ÖÊÁ¡×¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÇÀÁê¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ÇÀ¶¨¤Î²Á³Ê»ÙÇÛ¸¢¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¹ñ¤ÎÃÍ²¼¤²²ðÆþ¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¤³¤ì¤é£Ê£ÁÂ¦¤Î°Õ¸þ¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¿©ÎÈË¡²þÀµ°Æ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Æ±²þÀµ°Æ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤â¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤Ë¼çÂÎÅª¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤è¤¦Â¥¤¹¼ñ»Ý¤¬½ñ¤¤³¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¯¸¢¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤âÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿Æ°Åª¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ©ÅÙÌÌ¤«¤éÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÀÎÓÂ²¤ä£Ê£Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖËþ³Û²óÅú¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤ª¤³¤á·ô¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ºÇ½ÅÍ×»Üºö¤Ë·Ç¤²¤¿¿©ÉÊ¹âÂÐºö¤âÇÀÎÓÂ²¤ä£Ê£Á¤Î»×ÏÇ¤ÇÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÎëÌÚÇÀÁê¤¬¡Ö¥³¥á¹âÆÂÐºö¤Ï¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë²È·×¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤ª¤³¤á·ô¤¬ºÇ¤âÍ¸ú¡×¤È·öÅÁ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢11·î²¼½Ü¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Áí³Û21Ãû±ßÄ¶¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î½ÅÅÀ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¤òÄÌ¤¸¤¿¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤¬¡Ö¿ä¾©¡×»ö¶È¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¾®ÀôÁ°ÇÀÁê¤¬¹Ô¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î°ÂÃÍ¶¡½Ð¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤ª¤³¤á·ô¤ÏÇã¤¤¼ê¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀ¯ºö¤Ê¤Î¤Ç¡¢JA¤ÏÊÆ²Á²¼Íî¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤ª¤³¤á·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë£Ê£ÁÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢£±Ëç¡Ê£µ£°£°±ß¡ËÇä¤ë¤´¤È¤Ë£¶£°±ßÊ¬¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¤¬Æþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Î·Ð±Ä°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¤ÎÀÞ¸¶·É°ì»á¤Ï¡¢ÎëÌÚÇÀÁê¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤¢¤ë»³·Á¸©¤ÎJA¥È¥Ã¥×¤À¡£Âç¿Ã¤Î¤ª¤³¤á·ô¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÍø±×Í¶Æ³¡×¤òµ¿¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤à¤Ù¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ²Á¤¬¡ØÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡ÙÁ°¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¤ÎºÇ¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ëÃæ¡¢¼±¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤Ï¼ûÍ×¤ò´µ¯¤·¤Æ¹âÃÍ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¶òºö¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤âÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤´»ØÅ¦¤â¤è¤¯¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¡Ø¤ª¥³¥á¤¬¹â¤¯¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼è¤êÉÕ¤¯Åç¤â¤Ê¤¤¡£
ÎëÌÚÇÀÁê¤Î£Ê£Á¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Î»ÑÀª¤Ë²â¤¬´Ø´±Î½¤â¥Ð¥«Éé¤±¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¾®Àô»á¤¬¼«¾Î¤·¤¿¡Ö¥³¥áÃ´ÅöÂç¿Ã¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ì¡Ö¤ª¤³¤á·ôÃ´ÅöÂç¿Ã¡×¡ÊºâÌ³¾Ê´´Éô¡Ë¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÎëÌÚÇÀ¿å¾Ê¤ÏÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î12·î½é¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¡Ö¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤òÁáÂ®³«ºÅ¡£¿©ÉÊ¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÇÛ¤é¤ì¤ë¸òÉÕ¶â¤ò¤ª¤³¤á·ô¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎÂ¦¤«¤é¤ÏÇÛÉÛ¤ËÂ¿³Û¤Î·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¼¤ÒºÎÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
