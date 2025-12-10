¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿²¼È¾¿È¡¢½÷À¤ÎÈéÉæ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÍÙ¤ë»¦¿Íµ´¡ÄÀ¤³¦¤Î¡Ö¶§°ÈÈºá¡×¤ÎÎò»Ë
¡Ö¶Ã°Û¤ÎÄÄÎó¼¼¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤ä²è½¸¡¢½ñÀÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢5000ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë´ñ½ñ¡¦ÄÁÉÊ¤¬Ì²¤ë¡¢ÂçÊ¬¸©¡¦ÊÌÉÜ¤Î¸Å½ñÅ¹¡Ö½ñæè¥²¥ó¥·¥·¥ã¡×¡£Å¹¼ç¡¦Æ£°æ¿µÆó¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä½¯½¸¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÃª¤ÎÃæ¤Ç»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤¬Â¢½ñ¤Î¤Ê¤«¤«¤éÆÃ¤ËÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿´öºý¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¸«¤Ì¸ÀÍÕ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¤³¦¤ÎÈÈºá»Ë¤Ë»Ä¤ë¡Ö¶§°ÈÈºá¡×¤ò¿Þ²ò
¡½¡½¤Ê¤¼¥²¥ó¥·¥·¥ã¤ÎÄêµÙÆü¤Ï¿åÍË¤ÈÌÚÍËÆü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£°æ¿µÆó¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£°æ¡Ë¡¡¤³¤Î2¤Ä¤ÎÍËÆü¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌÉÜ¤Î³¹¼«ÂÎ¤Ï²ÐÍËÆü¤¬ÄêµÙÆü¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢µÕ¤Ë¤¦¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£ÊÌÉÜ¤Ï²Ð»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÐÍËµÙ¤ß¤¬Â¿¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ì¤«¤éÊÌÉÜ¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÕ¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥²¥ó¥·¥·¥ã¤Ë¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¶§°ÈÈºá¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
Æ£°æ¡¡¤¦¤Á¤Ë¤Ï»¦¿Í¸½¾ì¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ñÀÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿ÆþÌç½ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥º¥Ð¥ê¿Þ´Õ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¡Ø¶§°ÈÈºá¤ÎÎò»Ë¡Ù¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìËÝÌõ²È¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¢»¦¿Í¸¦µæ²È¤ÎÌø²¼µ£°ìÏº»á´Æ½¤¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ»Ë¤äÇ¯ËöÄ´À°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶§°ÈÈºá¤Þ¤Ç¿Þ²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£°æ¡¡¡ÖÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤¦¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂç¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¡ÖÀÚ¤êÎö¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÈÈºá»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÍÌ¾¤ÊÈÈºá¼Ô¤äÈÈºá»ö·ï¤Î³µÍ×¤ò¿Þ²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤Ï²È¤Ë°ìºý¤Ï¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¶§°ÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£°æ¡¡Îã¤¨¤Ð¥¨¥É¡¦¥²¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±½ñ¤Ï2008Ç¯´©¹Ô¤ÎÊ¸¸ËËÜ¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤â¤ªÇã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤ÞAmazon¤À¤ÈÁ÷ÎÁÈ´¤100±ßÄøÅÙ¤ÇÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²¥ó¥·¥·¥ã¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Î¶§°»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬¿Þ²ò¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀëÅÁÊ¸¶ç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»²¹Í½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¡£
Æ£°æ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿Þ²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥é¥¹¥é¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âè3¾Ï¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹»¦¿Íµ´¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤Ï¶§°¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤ë¤Þ¤ë1¾Ï¤ò¥»¥Ã¥¯¥¹»¦¿Íµ´¤Ë³ä¤¯¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£µ¤¹ü¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤¤¤Þ¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê¥²¥¤¤ÎÂçÎÌ»¦¿Íµ´¢¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Æ£°æ¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ë¥ë¥»¥ó¤È¤¤¤¦¡¢ÍÌ¾¤Ê¥Í¥¯¥í¥Õ¥£¥ê¥¢¡Ê»ÓÂÎ°¦¹¥¼Ô¡Ë¤Î»¦¿Íµ´¤Ç¤¹¤Í¡£ÃËÀ¤ò15¿Í»¦³²¤·¡¢»àÂÎ¤òÀö¤Ã¤ÆÊÝ´É¤·¤¿¤ê¡¢²òÂÎ¤·¤Æ²¼¿å¤ËÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë²¼È¾¿È¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ï¤¡¡Ä¡Ä¡£
Æ£°æ¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç11·ï°Ê¾å¤Î¶¯´¯¡¢Ë½¹Ô¡¢Êü²Ð¡¢»Ó´¯¡¢»¦¿Í¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î²øÊª¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ú¡¼¥¿¡¼¡¦¥¥å¥ë¥Æ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ33¿Í¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤ò»¦³²¤·¤¿¡Ö»¦¿Í¥Ô¥¨¥í¡×¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥²¥¤¥·¡¼¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÝÌõ²È¤ÎÃøºî¤Î¤¿¤á¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¦¿Íµ´¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³¤³°¤Î»ö·ï¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£°æ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Î¾Ï¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¶§°ÈÈºá¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÈÈºá¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤È³¤³°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é²æ¤¬¹ñ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ÏÂð´Ö¼é¤Ë¤è¤ë2001Ç¯¤ÎÉíÂ°ÃÓÅÄ¾®»ö·ï¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤«¤â·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬»à¤ËÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»à·º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤Î¸µ¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»¦¿Íµ´¤¿¤Á
Æ£°æ¡¡¼¡¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥à¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¡ØÀ¤³¦ÈÈºá¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë: ¸½Âå»Ë¤Î°Ì¾¹â¤¤½ÅºáÈÈ¤¿¤Á¤ÈÈà¤é¤Î¶Ë°ÈóÆ»¤ÊÈÈºá¤Î¿ô¡¹¡Ù¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥È¥×¥ì¥¹¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¥ï¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¥È¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î¥Û¥Ó¡¼·Ï¤ÎËÜ¤ä¥à¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤«¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¡£
Æ£°æ¡¡1800¡Á1993Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»¦¿Í»ö·ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ê¹µ»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£°æ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÍýÈ±Å¹¼ç¤¬¥«¥ß¥½¥ê¤ÇÅðÂ±¤òÊá¤¨¤¿¡×»ö·ï¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê»ö·ï¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍÌ¾¤É¤³¤í¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êè¾ì¤«¤é·¡¤ê½Ð¤·¤¿½÷À¤ÎÈéÉæ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤ÆËþ·î¤ÎÌë¤Ë¡Ö½÷Áõ¡×¤·ÍÙ¤Ã¤¿¥¨¥É¡¦¥²¥¤¥ó¤ä¡¢30¿Í°Ê¾å¤â¤Î½÷À¤ò¶¯´¯¤·¤Æ»¦³²¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»Ó´¯¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹»¦¿Íµ´¡×¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¤Î»ö·ï¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì¾Á°¤äÈà¤é¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£°æ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±½ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç³Ø¤Ç¶µ°÷¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëËÜ¤òËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï¡ÖJFK¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·»ö¼Â¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÞ¤Ë±¢ËÅÏÀ¤¸¤ß¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£
