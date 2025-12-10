「1日1000人と性行為をした女性」が高校生男子を狙った…！反ポルノ団体と対決、その結果は？

「1日で1057人とセックスした女」と「1日101人とセックスした女」。

そんな異名をもつ女性二人がそろってオーストラリアに上陸し、「ぎりぎり合法な18歳を狙う」と宣言した。

これに激怒したのが、反ポルノ団体「コレクティブ・シャウト（Collective Shout）」だ。この団体は今年夏、クレジットカード会社に圧力をかけてゲーム配信プラットフォーム・Steamなどでアダルトゲームの流通を停止させた実績を持つ。世界のオタク界隈では「ラスボス」として恐れられている組織である。

コレクティブ・シャウトは即座に行動を開始した。オーストラリア移民大臣に書簡を送り、「この二人の入国を阻止すべきだ」と訴えたのだ。政府を動かして女優たちの入国を止めようとする圧力団体 vs 世界記録を掲げて堂々と上陸を宣言する女優たちの対決が始まった。

舞台はオーストラリアの高校卒業イベント「スクーリーズ」。世界記録保持者を名乗る女優二人 vs 政府を動かす国際的圧力団体。言葉だけ聞くとなんだか、配信サイトに埋もれているB級バカ映画みたいにみえるが、そうではない。真面目な社会問題である。しかも結末は……女優側の完全勝利だった。

そもそもの発端

騒動の発端は、イギリスのポルノ女優（正確には成人向けコンテンツクリエイターと表現される）ボニー・ブルー（26歳）が2025年11月、オーストラリアの「スクーリーズ」で高校を卒業したばかりの18歳男性とのポルノ撮影を計画したことだった。

「スクーリーズ」は、オーストラリア全土の卒業生が11月に一斉にリゾート地へ集結する年中行事。表向きは「高校卒業を祝うイベント」だが、実態は「成人式・合コン・夏フェス・卒業旅行」を全部ミキサーに突っ込んで粉砕したようなイベントで、オーストラリアの親たちは毎年ヒヤヒヤして見守っているもの。

ボニーがこれを「狩場」として選び、「barely legal（ぎりぎり合法）な18歳」をターゲットにすると公言すると 、オーストラリア政府は即座に反応した。移民大臣トニー・バークは、ボニー・ブルーの観光ビザをその場でキャンセルしたのだ。

理由はシンプルで、就労ビザを持たないまま、商業目的の撮影を行おうとしたため。本来なら、こうした違反には最長3年間の入国禁止措置が科される。つまり、ボニーはオーストラリア永久追放の瀬戸際に立たされたはずだった。

「記録」を争う女性２人

そこにさらに、新たな騒動が巻き起こった。

もう一人「スクーリーズ」を目当てにオーストラリアを目指す女優が名乗りをあげたのだ。それが、リリー・フィリップス（23歳）。こちらも負けず劣らずの怪物級だ。

彼女は、2024年10月、14時間で101人の男性と性行為を行うという前代未聞の企画を実行、そのすべてを記録したドキュメンタリー「I Slept with 100 Men in One Day」を公開したことで話題となった。

ドキュメンタリーでは撮影後、リリーは放心状態で号泣、てっきり懲りたのかと思いきや「次は1000人に挑戦する」と宣言しさらに話題を集めた。

ところが、リリーが挑戦する前に、ボニーが「1日で1057人とセックスした」（2025年1月）と発表し、リリーを出し抜いた。

二人はお互いに記録を塗り替え合い、より過激な企画で競い合っている。英語圏のメディアはこれを「軍拡競争（OnlyFans arms race）」と命名した。どちらがより多くの男性と性行為できるか、際限なくエスカレートしていく様子を、かつての米ソ核開発競争になぞらえた表現だ。

反ポルノ団体

そんな二人の上陸計画に激怒したのが、冒頭で挙げた反ポルノ団体コレクティブ・シャウトである。

実はこの団体と彼女らの対決はこれが最初ではない。コレクティブ・シャウトは2024年11月にボニーのオーストラリア入国計画を察知し、ビザキャンセルキャンペーンを展開、実際に移民大臣を動かして彼女の入国を阻止した実績を持つ。

そんな団体なので、ボニーがライバルのリリーと共にオーストラリアに向かっているという情報もいち早く察知した。すぐにプレスリリースを発表し、移民大臣に対して「彼女たちのビザ状況を明らかにすべきだ」と訴えたのだ。

コレクティブ・シャウトのプレスリリースにはこうある。

「ブルーがオーストラリアにいるという噂が流れており、彼女の『撮影用車両（Bang Bus）』がサーファーズパラダイスで目撃されたとされる動画がある。これは捏造かもしれないが、この論争と公共の利益を考えると、オーストラリア国民は彼女の入国が許可されたかどうかを知る権利があると考える」

この団体、世界中で圧力をかけている組織だからさぞ大規模な組織かと思いきや、メンバーは10人に満たない。その情報収集能力には驚くばかりだ。

なにしろ、上記のプレスリリースではボニーが出演したドキュメンタリー「1000 Men and Me」の内容分析、教室での教師/生徒設定の集団性行為シーンが学校での性的ハラスメント増加に与える影響の考察、さらにはイギリス政府が2024年に導入したポルノでの首絞め行為禁止措置まで持ち出していた。

日本人には意味不明だろうが、近年、欧米圏の一部では性行為中の首絞めによる死亡事故が問題化、イギリスではポルノ作品中の表現として禁止さされている。そこで、コレクティブ・シャウトは、ボニーの動画がこうした危険行為を広めているとも批判しているのである。

そしてプレスリリースはこう結ばれている。

「性的暴行や性的ハラスメントが増え、若者がポルノに大量に触れる状況が悪化している。そんな中、卒業したばかりの18歳を狙い、女性蔑視を広め、ポルノまみれの環境を作り出すような海外のポルノ女優を、オーストラリアは受け入れるべきではない」

気になる結末は…

いったい、この戦いの行方はどうなったのか？

筆者が取材を申し込むと、コレクティブ・シャウトからはすぐに返信があった。質問には簡潔に回答しつつ、「忙しいから声明文とかブログから適当に使っていいよ」という余裕の一言が添えられていた。そこで声明文やブログを読んでみたが、その後の決着については何も書かれていない。おい、使っていいって言ったのに、肝心の結末がないじゃないか。

あれだけ「オーストラリア国民は知る権利がある！」と訴えていたのに、国民が一番知りたい「で、結局どうなったの？」という部分がすっぽり抜けているのだ。二人の女優からも返事がない。そこで筆者が改めて調べてみると、意外な結末が見えてきた。

11月4日にトニー・バーク移民大臣は「ボニーは現在有効なオーストラリアビザを持っていない」と回答。ならば、入国は阻止されたのかと思いきや、11月末にオーストラリアで撮影を行い、無事に帰国していることが明らかに。

ところが、本人は「私はオーストラリアにいない、バリにいる」と主張し「『撮影用車両（Bang Bus）』と唾液入り小瓶数百本をオーストラリアに送って遠隔参加している」という意味不明な説明をしている。 どうも、実際には入国できたようだが批判を回避するために「唾液だけ送った」という謎の理論を展開しているようだ。

リリーのほうはといえば、エージェンシーと契約し正規ルートで撮影をして帰国したようだ。

つまり、「スクーリーズを狙う」と公言して注目を集めた迷惑女優たちは、政府・活動家・世論を巻き込む大騒動を引き起こしただけだった……なんとも肩透かしのオチである。

ともあれ、海外ではこうしたお騒がせセックス系チャレンジャーは国境を越えて増殖中、トルコでは二人のチャレンジに触発された女優が100人チャレンジを試みるも、警察に逮捕される事件も起きている。

なにより、ポルノや有害情報がネットで世界中に拡散する時代において、コレクティブ・シャウトの活動は際立っている。筆者、今年の7月にこの団体に初めて取材して以来、週に何度もリリースが送られてくる。この記事を書いている間に届いたのが「Amazonは少女型の性具を販売し続けている。ボイコットで圧力をかけよう」と呼びかけるもの。

ボニーとリリーの「軍拡競争」は今後も続くだろう。そして、それを監視し続けるコレクティブ・シャウトの活動も止まることはない。ネットでポルノが世界中に拡散する時代、この対立は今回のオーストラリア騒動で終わることはなさそうだ。

