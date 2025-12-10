「過剰なアドリブが飽きられている」…『新解釈・幕末伝』で不安視される佐藤二朗の「演技力」

映画史に残る「屈指の悪役」

俳優のムロツヨシ（49歳）、佐藤二朗（56歳）が11月27日、都内で行われたダブル主演映画『新解釈・幕末伝』（福田雄一監督、12月19日公開）の完成披露試写会に出席し、舞台あいさつを行った。

『新解釈・三國志』（'20年）で中国の『三國志』を独自のユーモアを交えた解釈で描いた福田雄一監督が、これまでもさまざまな映画やドラマ、小説などで描かれた激動の時代・幕末を新たな切り口で描く歴史エンタテインメント。ムロは坂本龍馬、佐藤は西郷隆盛を演じた。

ムロと佐藤は、16年にわたり福田監督と歩んできた福田組の常連。ムロは「とても豪華な皆さんが参加して、撮影は緊張の日々で楽しかった。くそ真面目にふざけました。そこまでやりきった」と明言。

佐藤は、ムロとのダブル主演が実現したが「16年はあっという間。これで終わりではない。あえて通過点。感慨を持つと終わっちゃう気がする」と冷静に話した。

「佐藤さんといえば、公開中の映画『爆弾』で演じた爆弾魔役は各映画賞を受賞してもおかしくないほどのハマり役で、演技にその本気ぶりがうかがえました。しかし、おそらく『幕末伝』でそんな本気の演技は期待できないでしょう。ムロさんの言葉からそうなるのは明らかでしょう」（映画業界関係者）

『爆弾』は10月31日に全国360館での大規模公開となり、11月24日までの累計成績は動員135万人､興収19億円を突破した。

同作は、「このミステリーがすごい! 2023年版」（宝島社）で1位を獲得した呉勝浩氏の小説を映画化。

酔った勢いで自販機を壊して店員に暴行を働いたとして、佐藤演じる「スズキタゴサク」と名乗る謎の中年男が、警察に連行される。その男は、「霊感が働く」と称し都内に仕掛けられた爆弾の存在を予告したところから物語は急展開するのだ。

「過剰なアドリブに飽きている」

「佐藤が演じた鈴木はまったく風采のあがらない男だが、渡部篤郎、山田裕貴らが演じる刑事たちの取り調べに対し、爆発を『予知』しつつ刑事たちの問いかけをのらりくらりとかわし、さらには爆弾に関する謎めいた『クイズ』を出して捜査をかく乱する役どころ。 佐藤さんは役作りのために丸刈りしましたが、その頭部に10円ハゲがあり、終始リラックスした表情で淡々と取り調べに応じます。感情をあらわにすることもありますが、それは演技。刑事たちの感情をコントロールしてもて遊ぶのです。邦画界では屈指の悪役が誕生しました」（映画担当記者）

ここ数年の佐藤の福田組以外の出演映画では、自身が監督・脚本も手がけ構想5年で公開にこぎ着けた『はるヲうるひと』では、架空の島にある売春島の売春宿主を演じた。娼婦たちやきょうだいたちにも粗暴に振る舞う役どころ。福田組では演じることにないキャラクターだった。

「『三國志』で主演を務めた大泉洋さんが舞台あいさつで明かしていましたが、当時、社会人ラグビー部のGM役を演じたドラマ『ノーサイド・ゲーム』（TBS）に主演。『三國志』の撮影については『（監督を）笑わせるまでカットかけてくれない』と話した一方、『ノーサイドゲーム』については『１人も笑ってる人がいない』『朝から晩までサンドバッグにタックルさせられたり』と緊張感のある現場の様子をうかがわせました。

『ノーサイド』の現場に移動中、マネジャーに『あの楽しい（三國志の）現場に帰りて〜』とこぼしていたそうです。要は福田組はいい大人の役者たちが、ムロさんの言葉を借りると『くそ真面目にふざけ』、アドリブを入れまくり、それで観客を楽しませる映画。とはいえ、このところの作品は観客の方も過剰なアドリブに飽きているはずです」（同前）

つまり、福田組で佐藤が『本気モード』の演技をするのはご法度のようだ。

