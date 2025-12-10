多彩なカラーが選べる新シリーズ

マセラティ・ジャパンは、ミドルサイズSUV『グレカーレ』に豊富なエクステリアカラーを自由に選択できる新シリーズ『グレカーレ・コロラータ（Grecale Colorata）』を導入、全国の正規ディーラーで注文を開始した。

『コロラータ』はイタリア語で『カラフル』を意味し、これまではパーソナライゼーションプログラムの『フォーリセリエ』でのみ選択可能だった特別色の一部が、標準ラインナップ内で選択できる新シリーズとして展開される。



マセラティ・グレカーレ・トロフェオ・コロラータ（デビル・オレンジ） マセラティ

これにより、グレカーレのカラーをより自由に楽しみながら選択できる自由が生まれ、『フォーリセリエ』の世界観はそのままに、より多くのグレカーレオーナーが自分らしい1台を表現できるようになった。

新シリーズ『コロラータ』は、エントリーグレード『グレカーレ』、スタンダードな『グレカーレ・モデナ』、そしてハイパフォーマンスモデル『グレカーレ・トロフェオ』のいずれでも選択が可能で、グレードを問わず多彩なカラーが楽しめる。

9色の『フォーリセリエ』専用色を設定

『コロラータ』では、標準カラーの『ビアンコ』以外に『ビアンコ・アストロ』、『グリージョ・ラヴァ』、『ネロ・テンペスタ』、『デビル・オレンジ』、『ブルー・インテンソ』、『ナイト・インタラクション』、『ヴェルデ・ロイヤル』のメタリックペイント7色、『ラメ・フォルゴレ・マット』、『グリージョ・ラヴァ・マット』のマットペイント2色の全9色が選択可能。いずれもが個性的でグレカーレの魅力を引き出すラインアップとなっている。

マセラティにおけるボディカラーは、単なる塗装ではなく、『光と影を操るデザインの一部』として捉えられており、『グレカーレ』の流麗なサイドラインや、面の繊細な造形が最大限に引き立つよう、色味、粒度、光沢のバランスが職人技によって仕立てられている。



『グレカーレ・コロラータ』で選択できるフォーリセリエ専用色の9色。 マセラティ

『マセラティ・グレカーレ・コロラータ』の価格は、1082万円（エントリーグレード）からとなっている。