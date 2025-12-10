なにわ男子の西畑大吾（２８）がＭＢＳ・ＴＢＳ系ドラマ「マトリと狂犬」（１月２０日スタート。火曜、深夜０・５９など）で連続ドラマに単独初主演することが９日、分かった。

西畑が演じるのは、元役者だったものの薬物の売人に転落した男。共演には細田善彦（３７）、向井理（４３）ら豪華キャストが集結し、品川庄司の品川ヒロシ（５３）が監督を務める。原作は裏社会をリアルに描いた漫画「マトリと狂犬−路地裏の男達−」（原作・田島隆氏、マンガ・マサシ氏）。田島氏は「カバチタレ！」「極悪がんぼ」など、数々のヒット作を世に送り出している。

西畑が演じる売人の梅沢恭之助は東京・六本木のクラブで薬物殺害事件が起こり、麻薬取締官（マトリ）にとらえられるものの「逮捕しない代わりに俺の“Ｓ”になれ」とスパイになることを強いられる。時を同じくして警視庁薬物銃器対策課にも捕まり、「逮捕しない代わりに警察の“Ｓ”になれ」と命令される。

“マトリと警察のダブルスパイ”という地獄を生きる男を演じる西畑は「まさか自分にそんなアウトローなオファーが来るとは」と吐露。「でも、そのアンダーグラウンドな世界観にどんどん引き込まれていきました。皆様の毎週火曜深夜をアンダーグラウンドでカオスな世界へと誘います」と自信をみなぎらせた。

マトリを演じる細田は「薬物に翻弄された登場人物たちの生き様、何度も見返したくなる中毒性の高いドラマに仕上がっています」と作品の魅力を強調。警視庁警部補を演じる向井は「『狂犬』の役になりますが、警察とは思えないほど素行の悪い人です。なかなか劇薬な作品ですので、覚悟を持ってご覧ください！」と呼びかけた。