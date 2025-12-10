GiRLS by PEACH JOHN 2025冬新作！華やかなブラで冬を彩る
GiRLS by PEACH JOHNが、2025年冬の新作コレクションを発表！シックで華やかなデザインのブラセットや、人気のノンワイヤーブラなどがラインナップ。ラメ糸を使ったエンボイダリーレースや、ローズモチーフをあしらったフェミニンなアイテムが登場し、冬のコーディネートにぴったり。これからの季節に欠かせない、女性らしさを引き立てるアイテムばかりです。
シックで華やかな冬の新作ブラセット
もりこれエンブロイダリーラメレースブラセットＱ
GiRLS by PEACH JOHNの冬の新作コレクションでは、シックで上品な色合いのブラセットが登場。
ラメ糸入り刺しゅうレースやチュールフリルが華やかさを引き立て、取り外し可能なパッドがバストを美しく整えます。
特に「もりこれエンボイダリーラメレースブラセット」は、ネイビー、レッド、グレージュの3色で展開され、ラインストーンのチャームがアクセントに。
価格は3,278円（税込）で、A～Eカップまで幅広く対応しています。冬のコーディネートに華やかさを加える必見アイテムです。
ノンワイヤーで快適さと美しさを両立
りらこれプチローズノンワイヤーブラセット
冬の寒い季節でも快適に過ごせるノンワイヤーブラセットが新登場。
女性らしいローズモチーフがあしらわれた「りらこれプチローズノンワイヤーブラセット」は、サポートパネルを使った設計で、カップの広がりを抑えつつ自然な丸みと高さをキープ。
薄手のパッドが取り外し可能で、ほどよいボリューム感をプラス。ブラウン、グレージュ、ローズピンクの3色展開で、価格は2,178円（税込）。
手軽に快適さを求める方にぴったりのアイテムです。
冬のコーディネートにぴったりな新作アイテム
GiRLS by PEACH JOHNの冬新作は、シンプルでありながら華やかさをプラスするデザインが魅力です。
チュールフリルや刺しゅうレース、ローズモチーフなど、フェミニンで女性らしいデザインが特徴的。
カラーもネイビーやグレージュなど落ち着いた色合いが多く、冬のファッションとも相性抜群。
毎日のおしゃれをサポートするこれらのブラセットは、どれも心地よさと美しさを兼ね備えており、気分が上がること間違いなしです。
冬の魅力を引き出すGiRLS by PEACH JOHNの新作
GiRLS by PEACH JOHNの冬新作は、華やかでありながら日常使いにも適したデザインが揃っています。
シックな色合いのレースやチュールフリル、ローズモチーフなど、どれも女性らしさを引き立てるアイテムばかり。
ノンワイヤーで快適に過ごせるアイテムもあり、冬のコーディネートを華やかに彩ります。
ぜひ、この冬のおしゃれをもっと楽しんで、心地よさと美しさを手に入れてください♡