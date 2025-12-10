GiRLS by PEACH JOHN 2025冬新作！華やかなブラで冬を彩る

GiRLS by PEACH JOHNが、2025年冬の新作コレクションを発表！シックで華やかなデザインのブラセットや、人気のノンワイヤーブラなどがラインナップ。ラメ糸を使ったエンボイダリーレースや、ローズモチーフをあしらったフェミニンなアイテムが登場し、冬のコーディネートにぴったり。これからの季節に欠かせない、女性らしさを引き立てるアイテムばかりです。

シックで華やかな冬の新作ブラセット



もりこれエンブロイダリーラメレースブラセットＱ

GiRLS by PEACH JOHNの冬の新作コレクションでは、シックで上品な色合いのブラセットが登場。

ラメ糸入り刺しゅうレースやチュールフリルが華やかさを引き立て、取り外し可能なパッドがバストを美しく整えます。

特に「もりこれエンボイダリーラメレースブラセット」は、ネイビー、レッド、グレージュの3色で展開され、ラインストーンのチャームがアクセントに。

価格は3,278円（税込）で、A～Eカップまで幅広く対応しています。冬のコーディネートに華やかさを加える必見アイテムです。

ノンワイヤーで快適さと美しさを両立



りらこれプチローズノンワイヤーブラセット

冬の寒い季節でも快適に過ごせるノンワイヤーブラセットが新登場。

女性らしいローズモチーフがあしらわれた「りらこれプチローズノンワイヤーブラセット」は、サポートパネルを使った設計で、カップの広がりを抑えつつ自然な丸みと高さをキープ。

薄手のパッドが取り外し可能で、ほどよいボリューム感をプラス。ブラウン、グレージュ、ローズピンクの3色展開で、価格は2,178円（税込）。

手軽に快適さを求める方にぴったりのアイテムです。

冬のコーディネートにぴったりな新作アイテム



GiRLS by PEACH JOHNの冬新作は、シンプルでありながら華やかさをプラスするデザインが魅力です。

チュールフリルや刺しゅうレース、ローズモチーフなど、フェミニンで女性らしいデザインが特徴的。

カラーもネイビーやグレージュなど落ち着いた色合いが多く、冬のファッションとも相性抜群。

毎日のおしゃれをサポートするこれらのブラセットは、どれも心地よさと美しさを兼ね備えており、気分が上がること間違いなしです。

冬の魅力を引き出すGiRLS by PEACH JOHNの新作



GiRLS by PEACH JOHNの冬新作は、華やかでありながら日常使いにも適したデザインが揃っています。

シックな色合いのレースやチュールフリル、ローズモチーフなど、どれも女性らしさを引き立てるアイテムばかり。

ノンワイヤーで快適に過ごせるアイテムもあり、冬のコーディネートを華やかに彩ります。

ぜひ、この冬のおしゃれをもっと楽しんで、心地よさと美しさを手に入れてください♡