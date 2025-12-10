松居一代、「安心安全」な朝食メニューを披露「身体が喜びそうですね」「美味しそうです」
俳優の松居一代（68）が9日、「安心安全なごはん」と題しブログを更新。健康的な朝食メニューを披露した。
【写真】「身体が喜びそうですね」松居一代が披露した健康的な朝食メニュー
松居は「今朝の朝ごはんはこちらでした…」と書き出し、「お魚は…マルシェで買ったこちらの切り身です 半身は冷凍しました 小麦粉をつけてバターで焼きました 仕上げにはレモンを絞っています」「こちらは…むらさきの菊芋です カリフラワーも湯がきました 菊芋もカリフラワーもこのままでいただいています」などと写真を添えて紹介。
「最高においしい朝ごはんでした 自分で食材を選び 自分で作るお料理は安心・安全ですからほっとしますね」と満足げにつづって締めくくった。
この投稿にファンからは「身体に優しいメニューですね♪特に魚 美味しそうです♪」「身体が喜びそうですね ほっとする気持ちよくわかります」などのコメントが寄せられている。
