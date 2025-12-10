高齢ドライバーによる事故のニュースを目にするたび、親の運転免許返納を真剣に考える方は多いでしょう。家族は安全を願って説得を重ねますが、車が生活の一部や生きがいになっている親にとって、それは自身のアイデンティティを否定されるような辛い決断でもあります。 しかし、事故防止という目的だけで強引に話を進めた結果、家族が想像もしなかった「別の問題」が降りかかるケースも少なくありません。ある親子の事例と統計データをもとに、免許返納後に潜むリスクと、家族が心得るべきケアについて解説します。

「俺の生きがいを奪う気か！」父の猛反発と、娘の焦り

都内・兼業主婦の田中由美さん（48歳・仮名）。実家で1人暮らしをする父、佐藤健一さん（75歳・仮名）の運転免許返納をめぐるトラブルについて教えてくれました。

健一さんの愛車は、30年前に購入した真っ赤な国産スポーツカーです。定年退職してからは、その溺愛ぶりに拍車がかかっていました。週末になればガレージに籠もり、専用のクロスでボディを磨き上げるのが日課。「このフェンダーの曲線が美しいんだ」と、細部のパーツについて語り出すと止まりません。雨の日には絶対に走らせず、まるで宝物のように扱っていました。

しかし、75歳という年齢を迎え、由美さんは父の運転に不安を覚えるようになります。きっかけは、テレビで高齢ドライバーによる暴走事故のニュースを見たことでした。健一さんは若いころから運転が好きで、今も毎日のようにハンドルを握っています。大きな事故こそありませんでしたが、最近では車庫入れでバンパーを擦ったり、由美さんが助手席に乗った際にヒヤリとするタイミングで右折したりすることが増えていたといいます。

「お父さん、もうそろそろ免許を返したら？ 何かあってからじゃ遅いし、維持費だって馬鹿にならないでしょ」 由美さんがそう切り出すと、健一さんの顔色は一変しました。 「勝手に年寄り扱いするな！ 目だって見えているし、反射神経も衰えていない」

そう反論されても由美さんは一歩も引きませんでした。「じゃあ、車を手放す必要はない。ただ免許は返納しましょう。何かあってからじゃ遅いから」と食い下がりますが、「バカ言え、乗れない車にどこに価値があるんだ。走ってなんぼだろ車は」と健一さんも譲りません。そこから半年間、由美さんは実家に帰るたびに返納を迫り続けました。維持費の試算表を見せたり、孫から「危ないからやめて」と言わせたり、まさに家族総出での説得でした。

根負けした健一さんが、渋々警察署へ向かったのは先月のことです。「もういい、お前たちの好きにしろ」。そう吐き捨てた父の背中は、ひどく小さく見えたそうです。しかし、由美さんは「これで安心だ」と胸をなでおろしていました。

それから1ヵ月ほどが経ったころ。「免許がなくなって不便だろうから」と、由美さんは久しぶりに父が好きだった自動車雑誌の最新号をお土産に実家を訪れました。 しかし、玄関を開けた瞬間、異変を感じました。いつもなら微かに漂うワックスやオイルの匂いがしません。リビングに入ると、健一さんはソファに深く沈み込むように座り、消えたテレビ画面をぼんやりと眺めていました。

「お父さん、元気？ ほら、新しい雑誌買ってきたよ」 努めて明るく声をかけましたが、父はチラリと雑誌を見ただけで、「ああ……そこに置いといてくれ」と力なく呟いただけでした。以前なら眼鏡をかけ直し、すぐにページをめくってエンジンのスペックについて熱弁していたはずです。ふと庭のガレージを見ると、あのピカピカだった赤いスポーツカーに、うっすらと埃が積もっているのが見えました。

「磨くくらいはしていると思ったのに……」

由美さんはショックを受けましたが、同時に苛立ちも覚えました。

「ただ運転できなくなっただけじゃない。なんでそれだけで、すべてを投げ出すなんて」

父の心の中で何が折れてしまったのか。由美さんには、目の前にいる父の無気力さが、単なる「運転ロス」以上のものに見えたといいます。

運転をやめると「要介護リスク」は2倍以上に跳ね上がる

警察庁『運転免許統計』によると、令和6年（2024年）中の運転免許証の自主返納件数は42万7,914件。前年から約4.5万件増加し、5年ぶりに増加に転じました。このうち75歳以上の返納者が26万4,916件と、6割ほどを占めています。

もちろん、安全のために運転能力に不安がある高齢者が免許を返納することは社会的に重要です。一方で注目したいのが、筑波大学大学院の研究チームが2019年に発表した調査データ（2019年日本疫学会誌に発表）。愛知県の高齢者約2,800人を対象とした6年間の追跡調査によると、車の運転をやめた高齢者は、運転を継続した高齢者に比べて、要介護認定を受けるリスクが「2.16倍」になったという結果が出ています。

免許を返納してしまえば、家族は「事故の心配がなくなった」と安堵する一方で、当事者は社会との接点、趣味、外出の動機を一気に失います。特に男性の場合、家に閉じこもりがちになり、誰とも会話しない日々が続くことで、認知機能や身体機能が一気に低下する「フレイル（虚弱）」の連鎖に陥ることも。

こう考えると、「車が好き／運転が好き」な健一さんにとって、「免許返納」はゴールではありませんでした。車とその運転に代わる「新しい没頭できる趣味」を一緒に探したり、あるいは「自分でハンドルを握らなくても、車で出かける楽しみ」をどう確保したらいいか考えたり。たとえば、家族がドライブに連れ出す計画を具体的に提示するなど、心のケアまで含めた準備が不可欠だったかもしれません。

