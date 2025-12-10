歌舞伎俳優の中村福之助さん（28）が9日、歌舞伎の取材会に登場。10月末に体調を崩し入院、その後舞台を休演していた福之助さんが、元気な姿を見せました。

2026年1月3日に初日を迎える新橋演舞場の『初春大歌舞伎』。取材会には、福之助さんのほか、大谷廣松さん（32）、中村虎之介さん（27）、中村鷹之資さん（26）らが出席。今回の舞台では、4人がそれぞれ初役で大役に挑戦。

昼の部の『鳴神』では、福之助さんと鷹之資さんがダブルキャストで鳴神上人を勤め、廣松さんが雲の絶間姫を勤めるほか、『熊谷陣屋』では虎之介さんが源義経を勤めます。

そして、夜の部の歌舞伎十八番『矢の根』には、曽我五郎の兄、十郎役で虎之介さんが出演。市川團十郎家に受け継がれる名作『児雷也豪傑譚話』には、廣松さん、福之助さん、虎之介さん、鷹之資さんがそろって出演します。

福之助さんは、鷹之資さんとのダブルキャストについて「そもそも、鷹之資さんと出るのがすごい久しぶりで。さっきも“久しぶりに一緒に出られるね”と言ったら、“ダブルキャストだから会わない、一緒に出ない”という感じで。僕、自分より年下とダブルキャストは初めてだと思うんですよ。いつも兄（中村橋之助さん）とやることが多くて、参考にしたりとかしつつやってますけど。僕はあまりプライドとかないので、そこは鷹之資さんのを見ながら、自分でも吸収しつつ、できたらいいなと思います」と話しました。

一方、鷹之資さんは「ダブルキャストのいいところって、自分でやっている役を、次の日はお兄さん（福之助さん）がなさって、ちょっとふかんして見られる。今回、（ダブルキャストは）鳴神上人しかないので、ふかんして見られるので、いろんな事を研究して、お兄さんのいいところは、僕も取り入れたいと思いますし、また逆に自分の強みを出していければいいなと」と意気込みを語りました。

また、福之助さんといえば、10月末に体調を崩し入院、11月の歌舞伎公演を休演していましたが、この日は元気な様子を見せました。福之助さんは、現在の体調について「きのう退院しての、今日なんですけど。まあぼちぼちなんですけど、1月にあわせて、まだ期間もあるので体調を戻して。11月も1か月休んでしまって、迷惑をかけてしまったので。父親（中村芝翫さん）も“焦らずに、ここまでずっと襲名が終わってから突っ走ってきちゃってましたから、いい休養だと思って来年以降につなげてくれ”と、言ってくれていたので、そこは1月に向けて頑張りたいなと」と明かしました。