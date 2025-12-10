“美バストを誇る”櫻井おとの、圧巻の美谷間を披露 『週刊SPA!』の人気企画「グラビアン魂」に登場
グラビアアイドルの櫻井おとのが、9日発売の『週刊SPA!』12月16・23日合併号の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場した。美バストを惜しげもなく見せる圧巻の仕上がりで、誌面は強い存在感を放っている。
【写真】視線にドキッ！圧巻の美谷間を披露する櫻井おとの
“グラビアン魂”は、リリー・フランキーとみうらじゅんによる人気対談グラビア企画。長くサブカル界を牽引してきた彼ららしく、「あえて」少し変わった設定が提案されることも少なくない。しかし今回の櫻井に関して「あえて」は必要ないという。持ち前の美しいバストラインと自然体の表情だけで十分に成立する、王道かつ迫力あるビジュアルが完成した。
櫻井は静岡県生まれ。詳細な活動情報は公式インスタグラムで発信している。同号ではそのほか、上西怜が表紙を飾り、『5代目・ミスSPA!2025グランプリ』の企画も展開されている。
【写真】視線にドキッ！圧巻の美谷間を披露する櫻井おとの
“グラビアン魂”は、リリー・フランキーとみうらじゅんによる人気対談グラビア企画。長くサブカル界を牽引してきた彼ららしく、「あえて」少し変わった設定が提案されることも少なくない。しかし今回の櫻井に関して「あえて」は必要ないという。持ち前の美しいバストラインと自然体の表情だけで十分に成立する、王道かつ迫力あるビジュアルが完成した。
櫻井は静岡県生まれ。詳細な活動情報は公式インスタグラムで発信している。同号ではそのほか、上西怜が表紙を飾り、『5代目・ミスSPA!2025グランプリ』の企画も展開されている。