太ってしまう最大の原因「血糖値スパイク」とは！？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

血糖値スパイク(ジェットコースター血糖)が太ってしまう”最大の原因”

血糖値の急上昇が脂肪の増加をまねく

血糖値が過剰に高くなり、インスリンが大量に分泌されることが脂肪を増やす一因。でも、食事で糖質をとれば、血糖値は必ず上昇します。では、どのように血糖値をコントロールすればよいのでしょうか。

問題なのは、「血糖値の急上昇」です。空腹時の血糖値は、通常なら80～100mg/dLぐらい。食後も140mg/dL程度までの「ゆるやかな上昇」ならば理想的といえるでしょう。

ところが、空腹時に糖質の多い食事をとると、食後、一気に血糖値が140mg/dL以上に上昇します。これを「血糖値スパイク」と呼びますが、それにともないインスリン(肥満ホルモン)も大量に分泌。中性脂肪の合成が促進されて、肝臓や体のあちこちに脂肪が蓄積されていきます。

通常、血糖値は食後2～3時間経つと正常な値に戻るので、血糖値スパイクは気づきにくいという特徴があります。しかし、これが続くとインスリンの働きが悪くなり、次第に糖尿病に移行する場合もあるので要注意。食後の血糖値上昇をゆるやかにするために、まずは糖質をとりすぎない食生活を心がけましょう。

食後の血糖値の上昇パターン

血糖値スパイクが新脂肪肝の原因

低血糖の症状

食べたばかりなのにすぐにお腹がすく 食後に眠気を感じる イライラする 落ち込んだり、集中力がなくなったりする

