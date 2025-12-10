卵とマイタケのトロミスープ【材料】（2人分）溶き卵 1個分マイタケ 1/2パック<スープ>鶏ガラスープの素 小さじ 1.5水 400~450ml酒 大さじ 1<水溶き片栗>片栗粉 小さじ 2水 大さじ 1.5塩コショウ 少々【下準備】1、マイタケは石づきを切り落とし、細かく裂く。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったらマイタケを加えて1分煮て、＜水溶き片栗＞でトロミをつける。2、(1)に溶き卵をまわし入れ、卵がふんわりと浮かんできたら塩コショウで味を調え、器に注ぐ。