USJ『名探偵コナン・ワールド』詳細発表 3つの最新アトラクション！テーマは新一＆蘭、平次、ハイウェイの堕天使
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を、2026年1月30日から期間限定で開催し、アニメ『名探偵コナン・ワールド』の詳細を発表した。
今回は、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)」と連動したストーリーが展開される究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)〜』や、幼馴染の「新一」と「蘭」の在りし日の物語に陶酔できる“ミステリー×食×音楽”の新体験『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』、「平次」のバイクアクションを物語と疾走感で楽しめる『名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転(オートドライブ)〜』と、3つの最新アトラクションを楽しめる。
【『名探偵コナン・ワールド』概要】
◆究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)〜』
「名探偵コナン」の世界で自らの足と頭脳を使って謎を解き進める、究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)〜』は、劇場版の最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)」（2026年4月10日公開予定）と連動。
今回も、劇場版の前日譚となる完全オリジナル・ストーリーで展開。「江戸川コナン」、「毛利蘭」、「毛利小五郎」、そして劇場版での活躍にも期待が高まる女子高生探偵「世良真純」、神奈川県警の「萩原千速」、「横溝重悟」が登場する。
事件に巻き込まれたゲストは、前代未聞の危機から生き残るために登場人物たちと連携し、目の前で繰り広げられる“超リアル”な「世良」、「蘭」、「小五郎」たちのド迫力のアクションに大興奮しながら、爆破を阻止するため施設内を巡り真犯人を突き止めていく。
◆推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』
『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』が、本格的な生歌でパワーアップ！“ミステリー×食×音楽”の新体験が登場。今回は“超リアル”な「名探偵コナン」の世界に入り込み、目の前に登場する、在りし日の「新一」と「蘭」のやり取りに胸が高鳴るオリジナル・ストーリーで展開。ゲストは、「新一」や「蘭」と協力しながら、真犯人の思惑を打ち砕き、事件を解決に導く。「新一」による推理や、ステージ上で披露される生歌、臨場感あふれるアクションが交差する極上のミステリー体験を楽しめる。
メニュー
・デラ・ディーバ・スペシャルコース（肉）
・デラ・ディーバ・スペシャルコース（魚）
・デラ・ディーバ・キッズコース
・スペシャルドリンク＆コースターセット
江戸川コナン レモン・ホワイトウォーター、工藤新一 アップル＆ライムモヒート、毛利蘭 ストロベリーソーダ、鈴木園子 オレンジ＆マンゴーソーダ
◆スリル満点の絶叫ライド『名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転(オートドライブ)〜』
『名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転(オートドライブ)』は、「コナン」と「少年探偵団」、西の名探偵「服部平次」が登場するオリジナル・ストーリーで展開。
アトラクションは、パーク上空を高速で駆け抜ける爽快なコースターに乗りながら、自動運転車が大暴走する“絶体絶命のピンチ”を「コナン」、「平次」とくぐり抜けるハラハラドキドキを体験することができる。物語に入り込み、「少年探偵団」のコミカルなやり取りを隣で楽しみ、「平次」のバイクアクションを生身で体感する、ここにしかない超スリル・超興奮の体験ができる。
