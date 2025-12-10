¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡Û°ÜÀÒ³èÀ²½¤Ø2½äÌÜ²þÀµ¤âÀ®Î©¥¼¥í¡¡ÊÝ²ÊË¡µ¬¼¼Ä¹¡Ö¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¡×
¡¡¡þ¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡Ê2025Ç¯12·î9Æü¡Ë
¡¡¡ÚÁí³ç¡Û4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï22¡¢23Ç¯¤ËÂ³¤¡¢1½äÌÜ¤Î»ØÌ¾¤À¤±¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï½é¤á¤Æ2½äÌÜ¤Î»ØÌ¾¤¬À®Î©¤·¡¢º£Ç¯¤Ï2½äÌÜ¤Ë³ÍÆÀ°Õ»×¤Î¤Ê¤¤µåÃÄ¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ¬Ìó¤ò²þÀµ¡£¤è¤ê³èÀ²½¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï12Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤ÎÊÝ²Êµá¸ÊË¡µ¬¼¼Ä¹¤Ï¡¢2½äÌÜ¤Ë»²²ÃµåÃÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö2½äÌÜ¡Ê¤Î»ØÌ¾À®Î©¡Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¤¢¤Þ¤êË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¹¤ÎµåÃÄ¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£¥ë¡¼¥ë¤¬»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµåÃÄ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Èó¸ø³«¤Ç´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î²ñµÄ¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï40Ê¬¤Û¤É¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤Î³èÀ²½¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê½©Â¼¡¡À¿¿Í¡Ë