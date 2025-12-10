なにわ男子の西畑大吾が連続ドラマ単独初主演を務め、細田善彦と向井理が共演する『マトリと狂犬』が、2026年1月20日よりTBS／MBSドラマイズム枠で放送されることが決定した。

参考：向井理、『舟を編む』は納得のキャスティング “善人”と“悪人”を演じ分けられる幅広さ

本作は、『カバチタレ！』や『極悪がんぼ』などの田島隆が原作、マサシが漫画を担当し、2021年より『ヤングチャンピオン』（秋田書店）で連載されている『マトリと狂犬 -路地裏の男達-』を実写ドラマ化する、麻薬の怖さと裏社会のリアルを描いたアクションエンターテインメント。

監督を務めるのは、お笑い芸人として活躍する一方、『漫才ギャング』『サンブンノイチ』『OUT』『ドロップ』（WOWOW）など数々のヒット作を手がけた品川ヒロシ。脚本は、品川自らも加わりながら、『Qrosの女』（テレ東系）、『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）などの服部隆が担当する。

六本木のクラブで起きた薬物殺害事件。客がコカインの過剰摂取でウエイターを刺し、自らも死亡した。この客に薬を売ったのは、売れっ子子役からの転落人生で、“薬物の売人”をしていた梅沢恭之介。この事件を追う麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹は、薬物に対する異常なまでの執念を持っている。いつものように梅沢が、仲間とアパートで麻薬のパケを作っていると、そこにマトリがガサ入れにやってきて……。その場から間一髪で抜け出した梅沢だったが、勘の鋭い黒崎に捕まり、逮捕しない代わりに「俺のS（スパイ）になれ」と脅迫され、梅沢は黒崎の「S」になることに。そんな矢先、警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗に逮捕されてしまった梅沢は、葛城からも「警察のスパイになれ」と命令される。こうして梅沢は、“マトリと警察のダブルスパイ”という地獄の立場に追い込まれていく。土壇場で信じられるのは誰なのか。

元役者から薬物の売人へと転落した梅沢恭之介を演じるのは、2014年にNHK連続テレビ小説『ごちそうさん』でテレビドラマ初出演を果たし、その後も『教場』（フジテレビ系）、『コタローは1人暮らし』（テレビ朝日系）など数々のドラマ・映画に出演するなにわ男子の西畑。本作が連続ドラマ単独初主演となる西畑は、本作の役作りのために金髪にヘアーチェンジして撮影に挑んだ。

梅沢をマトリのスパイとし、薬物に対して異常な執念を持つ麻薬取締官・黒崎徹役には、ドラマ『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ系）、『アンチヒーロー』（TBS系）などの細田が決定。そして、そんな黒崎と敵対関係にある警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗役を、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』や『パリピ孔明』（フジテレビ系）などの向井が務める。

コメント西畑大吾（梅沢恭之介役）この度、ドラマ『マトリと狂犬』の主役である、梅沢恭之介役を演じさせていただきます、西畑大吾です。まずこのお話を聞いて、最初に思ったのが、「え!? ヤクの売人役ですって!?」でした。笑まさか自分にそんなアウトローな役のオファーが来ると思っていなかったのですごく驚きました。原作漫画を読ませていただき感じたのは、「え!? これ地上波でいける!?」でした。笑内容が攻めすぎているので。笑でも、そのアンダーグラウンドな世界観にどんどん引き込まれていきました。細田さん演じるマトリの黒崎と向井さん演じる警察の葛城との板挟みに遭う梅沢。凸凹バディであり、はたまたスパイであり。そんなドタバタ劇を品川監督が派手なアクションとユーモア溢れる笑いで包み込む、カオスな作品です！皆様の毎週火曜深夜をアンダーグラウンドでカオスな世界へと誘います。お楽しみに。

細田善彦（黒崎徹役）品川監督のもとで「狂犬」に挑戦できる喜びを噛み締めながら、どこまでも真っ直ぐな黒崎を、力強く演じました。撮影中、西畑さんや向井さんと対峙する時間が楽しくて、どんなドラマになるのだろうとワクワクしていました。薬物に翻弄された、登場人物たちの生き様、何度も見返したくなる中毒性の高いドラマに仕上がっています。『マトリと狂犬』ご期待ください。

向井理（葛城彰斗役）タイトルからして穏やかではありませんが、内容は更に過激なモノになっております。タイトルにある「狂犬」の役になりますが、警察とは思えないほど素行の悪い人です。とは言え信念があり、犯人逮捕のためなら手段を選ばない熱血漢でもあります。それが行き過ぎて...。なかなか劇薬な作品ですので、覚悟を持ってご覧下さい！

品川ヒロシ（監督）原作を読んだ時にマトリと警察のライバル関係に振り回される主人公像が面白くて、その良さを保ちつつも映像作品として面白くなるように脚本家の服部隆さんと原作者である田島隆先生と打合せを重ね脚本を完成させました。振り回される主人公を演じる西畑くんの普段は見られないワイルドさと普段通りの可愛さ。細田くんの狂暴さ加減。向井くんの圧倒的な強者感。狂犬たちとの麻薬組織との熱い戦い。ぜひ見てください。

田島隆（原作）このドラマを初めてみたとき、かっこええ!と広島弁で唸ってしまいました。いや、ホントに西畑くんが格好いいんです。アクションシーンなんてもう。こんな西畑くんが見れるとは。絶対に西畑くんファンは惚れ直すと思います。そして、細田さん、向井さんがまた名演技。なんでこのクオリティ？このドラマ深夜放送だよね？ もったいないだろ!?一瞬でそんな言葉が頭の中で爆発してました。笑それにしても、個性豊かな役者陣をまとめた品川監督は大したものです。改めて感服です。原作と同じでありながら違った魅力溢れるこのドラマ。みなさんに自信を持ってお薦めします！（文＝リアルサウンド編集部）