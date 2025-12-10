UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 モナコとガラタサライの試合が、12月10日05:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコは南野 拓実（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、バルシュ・ユルマズ（FW）、イルカイ・ギュンドアン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

63分、ガラタサライが選手交代を行う。イルカイ・ギュンドアン（MF）からユヌス・アクギュン（FW）に交代した。

67分、ガラタサライが選手交代を行う。ウグルカン・チャクル（GK）からグナイ・グベンチ（GK）に交代した。

68分に試合が動く。モナコのフォラリン・バロガン（FW）がゴールを決めてモナコが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、モナコが1-0で勝利した。

なお、モナコに所属する南野 拓実（MF）は先発し74分までプレーした。

2025-12-10 07:10:29 更新