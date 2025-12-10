「マルチタスクをする」のは二流。では一流は？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「1週間、何をしたか思い出せない」ことはありませんか？

結局今日も、やろうと思っていたことが終わらなかった。

1週間、何をしたか思い出せない。

あなたも、そう感じたことはないだろうか？

「バーナーリスト」を作る

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

僕のやり方は「バーナーリスト」という、バーナー（コンロ）で料理をする方法にヒントを得たものだ。このリストは、全プロジェクトを細部に至るまで追跡したり、無数のタスクを同時に実行したりするのには向いていない。

でも、そこがいいのだ。バーナーリストはあえて限られたことしか書けないようにしている。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

「今日やること」をまず書いてから、その日の仕事に取り組む人もいるかもしれない。

だが、仕事の大半はその日中に終わらず、翌日に持ち越してしまう。

だからこそ、あえて限られたことだけを書く「バーナーリスト」を作る。

あれもこれもやろうとするのではなく、一点に集中するだけで、時間の質は劇的に変わる。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）