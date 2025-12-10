UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 アタランタとチェルシーの試合が、12月10日05:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはアデモラ・ルックマン（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ジェイミー・バイノーギッテンス（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

17分、アタランタが選手交代を行う。ラウル・ベッラノーバ（DF）に代わりダビデ・ザッパコスタ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

25分に試合が動く。チェルシーのリース・ジェームズ（DF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めてチェルシーが先制。

ここで前半が終了。0-1とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

チェルシーは後半の頭から選手交代。トレボ・チャロバー（DF）からウェスレー・フォファナ（DF）に交代した。

55分アタランタが同点に追いつく。シャルル・デケテラーレ（FW）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

66分、チェルシーが選手交代を行う。エンソ・フェルナンデス（MF）からマロ・ギュスト（DF）に交代した。

67分、チェルシーが選手交代を行う。ペドロ・ネト（FW）からアレハンドロ・ガルナチョ（FW）に交代した。

71分、アタランタは同時に2人を交代。セアド・コラシナツ（DF）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）に代わりオネスト・アーノル（DF）、ニコラ・クリストビッチ（FW）がピッチに入る。

77分、チェルシーが選手交代を行う。ウェスレー・フォファナ（DF）に代わりトシン・アダラビオヨ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

83分アタランタが逆転。マルテン・デローン（MF）のアシストからシャルル・デケテラーレ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もアタランタの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アタランタが2-1で勝利した。

なお、チェルシーは29分にトレボ・チャロバー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-10 07:10:34 更新