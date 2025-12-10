UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 バルセロナとアイントラハト・フランクフルトの試合が、12月10日05:00にカンプノウにて行われた。

バルセロナはラフィーニャ（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラミン・ヤマル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アンスガー・クナウフ（FW）、ファールス・チャイビ（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン（DF）のアシストからアンスガー・クナウフ（FW）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

ここで前半が終了。0-1とアイントラハト・フランクフルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

バルセロナは後半の頭から選手交代。フェルミン・ロペス（MF）からマーカス・ラッシュフォード（FW）に交代した。

50分バルセロナが同点に追いつく。マーカス・ラッシュフォード（FW）のアシストからジュール・クンデ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに53分バルセロナが逆転。ラミン・ヤマル（FW）のアシストからジュール・クンデ（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バルセロナが2-1で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し89分までプレーした。

2025-12-10 07:10:38 更新