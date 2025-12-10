UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 PSVとアトレチコ・マドリードの試合が、12月10日05:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはクハイブ・ドリウエック（FW）、フース・ティル（MF）、パウル・ワナー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ニコラス・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。PSVのクハイブ・ドリウエック（FW）のアシストからフース・ティル（MF）がゴールを決めてPSVが先制。

しかし、37分アトレチコ・マドリードが同点に追いつく。アレクサンデル・セルロート（FW）のアシストからフリアン・アルバレス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

52分アトレチコ・マドリードが逆転。ダビド・ハンツコ（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに56分アトレチコ・マドリードが追加点。パブロ・バリオス（MF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がヘディングシュートで1-3。さらにリードを広げる。

59分、PSVは同時に2人を交代。ヤレク・ガシオロウスキ（DF）、パウル・ワナー（MF）に代わりアルマンド・オビスポ（DF）、デニス・マン（FW）がピッチに入る。

69分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ニコラス・ゴンサレス（FW）からコナー・ギャラガー（MF）に交代した。

73分、PSVが選手交代を行う。フース・ティル（MF）からリカード・ペピ（FW）に交代した。

76分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。コケ（MF）、アレクサンデル・セルロート（FW）に代わりアントワヌ・グリーズマン（MF）、ティアゴ・アルマダ（MF）がピッチに入る。

82分、PSVが選手交代を行う。クハイブ・ドリウエック（FW）からイバン・ペリシッチ（FW）に交代した。

85分、PSVのイバン・ペリシッチ（FW）のアシストからリカード・ペピ（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

その後もアトレチコ・マドリードの選手交代が行われたがそのまま試合終了。アトレチコ・マドリードが2-3で勝利した。

なお、PSVは20分にイスマエル・サイバリ（MF）、33分にイェルディ・スハウテン（MF）、41分にマウロ・ジュニオール（MF）、54分にヤレク・ガシオロウスキ（DF）に、またアトレチコ・マドリードは47分にジュリアーノ・シメオネ（FW）、50分にパブロ・バリオス（MF）、90+2分にマッテオ・ルッジェーリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-10 08:10:34 更新