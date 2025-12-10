UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 サンジロワーズとマルセイユの試合が、12月10日05:00にロット・パークにて行われた。

サンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、ラウール・フロルツ（FW）、ロブ・スクーフス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはイゴール・パイシャオン（FW）、ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。サンジロワーズのロブ・スクーフス（MF）のアシストからアナン・カライリ（FW）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

しかし、15分マルセイユが同点に追いつく。イゴール・パイシャオン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに41分マルセイユが逆転。ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）のアシストからメイソン・グリーンウッド（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

マルセイユは後半の頭から選手交代。ティモシー・ウェア（FW）からレオナルド・バレルディ（DF）に交代した。

58分マルセイユが追加点。マット・オライリー（MF）のアシストからメイソン・グリーンウッド（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

63分、サンジロワーズは同時に2人を交代。ラウール・フロルツ（FW）、ロブ・スクーフス（MF）に代わりプロミス・アキンペル（FW）、ソフィアン・ブファル（MF）がピッチに入る。

69分、マルセイユが選手交代を行う。マット・オライリー（MF）からビラル・ナジア（MF）に交代した。

71分、サンジロワーズのアナン・カライリ（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。マルセイユが2-3で勝利した。

なお、サンジロワーズは59分にクリスチャン・バージェス（DF）、68分にアデム・ゾルガン（MF）、80分にウセイヌ・ニアン（MF）、90+2分にプロミス・アキンペル（FW）に、またマルセイユは28分にティモシー・ウェア（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-10 07:00:44 更新