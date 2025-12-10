UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 トットナムとスラビア・プラハの試合が、12月10日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはリシャルリソン（FW）、ウィルソン・オドベール（FW）、シャビ・シモンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスラビア・プラハはモジミル・キティル（FW）、ユスパ・サンヤン（MF）、ミハル・サディレク（MF）らが先発に名を連ねた。なお、スラビア・プラハに所属する橋岡 大樹（DF）はベンチからのスタートとなった。

26分に試合が動く。スラビア・プラハの選手によるオウンゴールによりトットナムが先制。

ここで前半が終了。1-0とトットナムがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分トットナムが追加点。モハンメド・クドゥス（MF）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

58分、トットナムは同時に2人を交代。モハンメド・クドゥス（MF）、アーチー・グレイ（MF）に代わりマティス・テル（FW）、パプマタル・サール（MF）がピッチに入る。

60分、スラビア・プラハは同時に3人を交代。モジミル・キティル（FW）、ダビド・ジマ（DF）、ステファン・チャロウペック（DF）に代わりエリク・プレコフ（FW）、トマーシュ・ブルチェク（DF）、クリストス・ザフェイリス（MF）がピッチに入る。

68分、トットナムは同時に2人を交代。ペドロ・ポロ（DF）、リシャルリソン（FW）に代わりベン・デイビス（DF）、ランダル・コロムアニ（FW）がピッチに入る。

76分、スラビア・プラハが選手交代を行う。ミハル・サディレク（MF）からムハメドチャム・サラスビッチ（MF）に交代した。

77分、トットナムが選手交代を行う。ウィルソン・オドベール（FW）からルーカス・ベルグバル（MF）に交代した。

79分トットナムが追加点。シャビ・シモンズ（FW）がPKで3-0。3点差となる。

その後もスラビア・プラハの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トットナムが3-0で勝利した。

なお、スラビア・プラハに所属する橋岡 大樹（DF）は出場しなかった。

2025-12-10 07:00:49 更新