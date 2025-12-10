エースの指揮官批判で揺れるリバプール、昨季準優勝のインテルに敵地で１−０勝利！土壇場の88分にソボスライが決勝弾！遠藤航は招集外【CL】
現地時間12月９日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、遠藤航が所属する13位のリバプールが、昨季準優勝の４位インテルと敵地サン・シーロで対戦した。
公式戦15試合で４勝２分け９敗と不振のうえ、サラーの指揮官批判で激震が走っているリバプールは、その大エースに加え、コンディション不良の遠藤やガクポらが招集外となった。
そのレッズは18分、ジョーンズとフラーフェンベルフが立て続けにシュートを放つが、いずれも相手GKゾマーにセーブされる。
32分には、CKからコナテがヘッドでネットを揺らすも、VAR検証の末に、直前にエキティケのハンドがあったとして、ゴールは取り消しとなる。
40分には、バレッラに際どいFKを浴びたが、わずかにゴール左に外れた。
さらに、前半アディショナルタイム６分にもピンチを迎えるも、ラウタロにヘディングシュートは守護神アリソンが好セーブで防いだ。
後半に入ってもなかなかチャンスを作れないなか、80分には途中出場のブラッドリーに決定機を訪れるも、ゾマーに阻止される。
それでも土壇場の88分、ヴィルツが獲得したPKをソボスライが決めて、ついに先制する。
このまま１−０で逃げ切ったリバプールが、公式戦３試合ぶりの勝利を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
