なにわ男子西畑大吾、連ドラ単独初主演！『マトリと狂犬』実写化に「え!?これ地上波でいける!?」

なにわ男子の西畑大吾が、2026年1月20日放送スタートのMBS/TBSドラマイズム枠『マトリと狂犬』で連続ドラマ単独初主演を務めることが決定。コメントが公開された。

■マトリと警察のダブルスパイを演じる西畑大吾

『カバチタレ！』『極悪がんぼ』など数々のヒット作を生み出した田島隆の原作で、漫画はマサシが担当し、麻薬の怖さと裏社会のリアルを描いた話題のコミックス『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』の実写化が実現した。

六本木のクラブで起きた薬物殺害事件。客がコカインの過剰摂取でウエイターを刺し、自らも死亡した。この客に薬を売ったのは、売れっ子子役からの転落人生で、薬物の売人をしていた梅沢恭之介（西畑大吾）。この事件を追う麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹（細田善彦）は、薬物に対する異常なまでの執念を持っている。いつものように梅沢が、仲間とアパートで麻薬のパケを作っていると、そこにマトリがガサ入れにやってきて…。その場から間一髪で抜け出した梅沢だったが、勘の鋭い黒崎に捕まり、逮捕しない代わりに「俺のS（スパイ）になれ」と脅迫され、梅沢は黒崎の「S」になることに。そんな矢先、警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井理）に逮捕されてしまった梅沢は、葛城からも「警察のスパイになれ」と命令される。こうして梅沢は、“マトリと警察のダブルスパイ”という地獄の立場に追い込まれていく──。土壇場で信じられるのは誰なのか──。麻薬を巡る狂気と欲望は、さらに深く、そして禍々しく交錯していく。薬物汚染の闇を暴く、狂気のアクション・エンターテイメントがここに開幕。

■西畑大吾が役作りのために金髪に

元役者から薬物の売人へと転落した梅沢恭之介役には、男性アイドルグループ・なにわ男子のメンバーとして活動する西畑大吾が決定。2014年にNHK連続テレビ小説『ごちそうさん』でテレビドラマ初出演を果たし、その後も『教場』『コタローは1人暮らし』『ノッキンオン・ロックドドア』『御曹司に恋はムズすぎる』『忌怪島/きかいじま』『劇場版ドクターX FINAL』など、数々のドラマ・映画に出演し、俳優としても活躍している。西畑は本作が連続ドラマ単独初主演となり、本作の役作りのために、金髪にヘアーチェンジした。

そして、梅沢をマトリのスパイとし、薬物に対して異常な執念を持つ麻薬取締官・黒崎徹役には、ドラマ『3年A組-今から皆さんは、人質です-』『共演NG』『アンチヒーロー』、映画『ピア～まちをつなぐもの～』『武蔵-むさし-』など様々な作品に出演する実力派俳優・細田善彦が決定。

そんな黒崎と敵対関係にある警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗役には、ドラマ『傍聴マニア09～裁判長!ここは懲役4年でどうすか』で初主演を果たし、翌年には、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』で“水木しげる”をペンネームに持つ漫画家役を演じ話題となり、その後もドラマ『信長協奏曲』『わたし、定時で帰ります。』『パリピ孔明』など数々の話題作に出演し、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』にも出演するなど多方面で活躍する俳優・向井理が決定。

監督はお笑い芸人として第一線で活躍する一方で、『ドロップ』『漫才ギャング』『サンブンノイチ』『OUT』など数々のヒット作を手掛けた品川ヒロシ、脚本は、品川ヒロシ自らも脚本として加わりながら、『Qrosの女』『うちの弁護士は手がかかる』『赤いナースコール』『じゃない方の彼女』『猫探偵の事件簿』などを手掛けた服部隆とのタッグで描く。

■出演者、監督、原作者 コメント

ドラマイズム『マトリと狂犬』

[2026年]

01/20（火）放送スタート

MBS：01/20（火）より毎週火曜24:59～

TBS：01/20（火）より毎週火曜25:28～

原作：田島隆・マサシ『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』（秋田書店『ヤングチャンピオン』連載）

出演：西畑大吾 細田善彦 ／ 向井理 他

監督：品川ヒロシ 松下洋平

脚本：服部隆 品川ヒロシ

脚本監修：田島隆

(C)田島隆・マサシ（秋田書店）／「マトリと狂犬」製作委員会・MBS

