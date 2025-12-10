●一日天気は安定。日中は風も穏やかで過ごしやすい陽気

●あす11日(木)は天気下り坂。洗濯物は日ざしたっぷりのきょう10日(水)のうちに



昨夜もすっきりと晴れて、放射冷却の働きが非常に強くなりました。

きょう10日(水)6時30分の気温です。きょう10日(水)も山間部を中心に0度を下回る厳しい寒さとなっています。

これから外に出る方は、マフラーや手袋などを準備して寒さ対策をしっかりと行いましょう。





この先も県内は高気圧に覆われて、安定した空模様が続く予想です。





これから日ざしともに気温は順調に上がり、予想最高気温は各地14度前後。

きのう9日(火)とあまり変わりませんが、きょう10日(水)は風も穏やかで日ざしの下では過ごしやすい陽気となりそうです。





一方、あす11日(木)になると次第に天気は下り坂となります。

北日本付近の低気圧から大きく伸びる前線が県内を通過する見込みで、あす11日(木)は昼頃から広い範囲で雨が降りだす見通しです。さらに来週にかけて、しばらく天気は崩れやすくなります。

きょう10日(水)のうちに洗濯を行って、日ざしをしっかり有効活用しましょう。





朝から青空が広がるでしょう。風も穏やかで絶好の洗濯日和となりそうです。

一方、きょう10日(水)も空気の乾燥が進みます。火の取り扱いに十分注意して過ごしましょう。





あす11日(木)は前線の接近により、昼頃から天気が崩れる予想です。あさって12日(金)に一時天気は持ち直すものの、週末は新たな低気圧や前線の影響で再びぐずつく見込みです。特に13日(土)の午後から14日(日)にかけて一時本降りで、風も少々強く吹く予想です。

気温は日によって変動が大きく、雨を境に北風が吹いて寒さが増すタイミングが繰り返しやってくると見込んでいます。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）