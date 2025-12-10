『もしがく』二階堂ふみ“リカ”の危険な誘惑が菅田将暉“久部”を襲う【第10話あらすじ】
三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）の第10話が10日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが公開された。
【写真】『もしがく』第8話より…菅田将暉＆神木隆之介2ショット
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
■第10話あらすじ
トラブル続きの中、綱渡りで「冬物語」を上演し終えた夜。ジャズ喫茶「テンペスト」で久部三成（菅田将暉）を待っていたのは、カリスマ演出家・蜷川幸雄（小栗旬）だった。憧れてやまない演出家からの高い評価と熱い演劇論をじかに浴びて、久部は感無量。さらに「とにかく今は、がむしゃらに突き進みなさい」と激励され、震えるほどの感動を味わう。一方、久部が気付かないところで蜷川は、マスター・風呂須太郎（小林薫）とも親しそうに談笑を交わす。
深夜のＷＳ劇場。久部は支配人・浅野大門（野添義弘）と共に、劇場オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）と対峙（たいじ）していた。置かれたラジカセからは、逮捕されたトニー（市原隼人）の肉声が流れてきて…。
