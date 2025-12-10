3児の母・小倉優子、友人と作ったクリスマスケーキを披露 出来ばえにファン感嘆「めっちゃ上手」「お店のケーキみたいですね」「素晴らしい完成度」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。友人と手作りしたというクリスマスケーキを披露した。
【写真】「めっちゃ上手」「お店のケーキみたい」友人と並んで手作りケーキを披露した小倉優子
小倉は「友人とクリスマスケーキを作りました 楽しかった〜♪生クリームの扱いがなかなか上達しません！ショートケーキは年に数回しか焼かないので、2026年は毎月練習したいなぁ」とつづり、友人と並んで完成したケーキを手にする写真をアップ。
この投稿にファンからは「凄い お店のケーキみたいですね」「めっちゃ上手だねぇ」「店に並んでてもわからん」「素晴らしい完成度」「すごー！うりもの」「素敵です クオリティ高すぎます」など絶賛の声が相次いでいる。
【写真】「めっちゃ上手」「お店のケーキみたい」友人と並んで手作りケーキを披露した小倉優子
小倉は「友人とクリスマスケーキを作りました 楽しかった〜♪生クリームの扱いがなかなか上達しません！ショートケーキは年に数回しか焼かないので、2026年は毎月練習したいなぁ」とつづり、友人と並んで完成したケーキを手にする写真をアップ。
この投稿にファンからは「凄い お店のケーキみたいですね」「めっちゃ上手だねぇ」「店に並んでてもわからん」「素晴らしい完成度」「すごー！うりもの」「素敵です クオリティ高すぎます」など絶賛の声が相次いでいる。