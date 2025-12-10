ロータイプソファで開放感が心地よい！【オーエスジェイ】のソファがAmazonに登場中‼
スタイルを変えてシーンに合ったくつろぎを!【オーエスジェイ】のソファがAmazonに登場!
横幅はシングルサイズ126センチ。1人でゆったり寛ぐちょうど良いサイズ感だ。リクライニングを倒してベッドして使えば、ゆったりサイズのローベッドとして使える。ソファの座高高は21センチと空間を広く見せてくれるロータイプになっている。解放感をプラスしつつも、しっかりと座ることができる賢い設計はワンルームなどのお部屋にもおすすめだ。
座面のクッションを広げるだけで、ゆったり寛げるカウチソファに早変わり。急な来客ベッドに変えれば安心。クッションも付いているので枕としてご利用いただける。
張り地には厳選したコーデュロイは「畝（うね）」のある表面の凹凸感が特徴の生地を採用。凹凸のある生地は肌に触れる部分が少ないため、春や夏も暑さを感じにくい特徴がある。
気分に合わせた使い方ができ、映画鑑賞などのゆったりしたい時はカウチスタイル、急な来客時などは簡易ベッドとして、様々なシーンに活躍。ソファスタイルでもダブルクッションでゆったりと寛げいただける、使い勝手のよい一品となっている。
