中川安奈アナ、ラーメンの食べ方を指摘される「最悪の食べ方」 意識した食事もバッサリ「残念ながら…」
フリーアナウンサーの中川安奈（32）が、8日放送のテレビ東京系『主治医が見つかる診療所』（毎週月曜 後8：00）に出演。オフの日の食生活について、専門家が「最悪の食べ方」と注意した。
【写真】「垢抜けたね〜」中川安奈アナの高校時代の“本名入り”卒アル写真
この日の放送は「血糖値スパイクに影響するいい習慣・悪い習慣大検証ＳＰ」と題し、出演者の24時間の血糖値の状態を測定。いい習慣と悪い習慣について解説した。
最近は抜群のプロポーションを生かしグラビアにも挑戦した中川アナ。診断前、健康への意識について、「急に太らないようにとか、そういう意識はずっと」「アナウンサーになって10年経つんですが、ボディラインをキープするように意識しています」などと語っていた。
オフの日、午後2時に最初の食事として、十穀米と明太子、みそ汁を摂取。5分ほどで完食した。すると血糖値が急上昇し、その直後に急降下。専門家は、空腹の状態が長く続くと、糖の吸収がよくなって血糖値が上がりやすい」と説明。中川アナが「16時間ダイエットとかよく聞くじゃないですか。あれのつもりで抜いてたんですけど…」と聞くと、「抜きすぎですね」とばっさり。「朝ごはんをしっかり食べる。とくに食物繊維を」などと指摘していた。
続いて午後4時にジムでトレーニング。ジム終わりにラーメン店に行き、パクチーが乗ったラーメンと小ライスを注文した。一口目に麺を食べる、ご飯の上に麺をのせて食べるなど、独自の食べ方を紹介。すると血糖値は、この日の最高値を記録した。
VTRを見た専門家は「はっきり言って最悪の食べ方ですね。どうしてこうなっちゃったんだろうかっていう…」とがくぜん。「ラーメンONライス、やらないですか？」という中川アナに共演者は「一切ないです！」と否定していた。
ここで専門家は、麺やご飯などの炭水化物は血糖値が上がりやすいため、最後に食べて血糖値の上昇をゆるやかにする食事法などを解説した。
さらに中川アナは夜の風呂上りにコップ1杯の甘いサイダー。また翌朝7時に朝食としてバナナ2本入りのスムージーを摂取した。これらも血糖値が上昇してしまい、専門家は、甘い液体は固形と違って噛む必要がないため、一気にお腹に入って糖が吸収されることを説明。さらに「実はバナナはけっこう糖類が入っていて、角砂糖で5〜6個」と説明。スムージーにすると「食物繊維も壊れている」と指摘した。
最後に俯瞰で中川の血糖値グラフを見た専門家は「中川さんの場合、なかなか血糖値が下がらない。残念ながら糖尿病の疑いがある」と注意を呼びかけた。
なお、後日病院で血液検査を受け、「血糖値が上がりやすいような状況」ではあるものの、「幸い糖尿病ではなさそう」と診断。「よかったー」と安心していた。
