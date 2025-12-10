Vaundy、菅田将暉と対談実現 『情熱大陸』で密着→2夜連続放送
MBS・TBS系『情熱大陸』は14、15日の2夜連続スペシャルを放送。マルチアーティストのVaundyに密着する。
【写真】本音での対談実現！客との向き合い方で共感し合うVaundy＆菅田将暉
Vaundyの活躍を、ひとつの言葉で形容するのは難しい。再生回数が１億を超えたのは17曲。年明けには4大ドームツアーも控える。記録を次々と塗り替えながら、全速力で音楽シーンを駆け上がるVaundy。その音楽は、多彩なジャンルを横断しながらも聴きやすくクセになる。作詞・作曲・アレンジはもちろんのこと、アートワークやミュージックビデオまで自身で手掛ける。マルチアーティストと称されるゆえんだ。
しかし、存在感の大きさとは裏腹に素顔はあまり知られていない。「何が見たいんだろう、って。曲と歌以外の要素は別にいらないというか、それ以上説明する必要がないというか」と語る。それでもカメラは、モノづくりへの渇いた欲望を映し出す。
突き動かすのは何か。「僕は自分のことをカッコいいと思って生きたことがない。だからその分、自分が作るモノがダサいと言われるのがすごく嫌だった」とVaundyは言う。
東京、香港、ロンドン、怒涛（どとう）の6ヶ月を、2夜計90分で描く情熱大陸スペシャル。番組では、俳優・菅田将暉との対談も実現。気脈を通じる2人は、日本のエンターテインメントが置かれる現在地に対して、本音で意見を交わす。
■番組概要
放送日：
第1夜 12月14日（日）午後11時15分
第2夜 12月15日（月）午後11時56分
