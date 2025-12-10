1985年3月の「勝ち抜き歌謡天国」能代大会の放送後、都内の老舗プロダクションから問い合わせの連絡が来ました。その1週間後には、CBSソニーというレコード会社の若松宗雄さんという人からも連絡が来ました。「勝ち抜き歌謡天国・名人大会」で4位だったにもかかわらず、NHKの番組の威力は絶大でした。若松さんはその後、直接秋田にもいらしてくださっただけでなく、心のこもった手紙を何通も送ってくれました。お話を聞くと、松田聖子さんのプロデューサーをされている方です。胡散臭（うさんくさ）い人ではないと分かりましたが、「子供もまだ小さいし、とても上京できません」とお断りし続けました。

その頃は、地元の民謡ショーで歌ったり、五月みどりさんやコロッケさんのショーの前座歌手を務めたりしていました。だいぶ地元では顔と名前が知られてきていました。しかし、有名な歌手が東京から来ると、お客さんの反応が全然違うという、厳しい現実を突きつけられました。このまま秋田で民謡の先生で終わるのかな、という思いもありました。

そんなこともあり、若松さんの熱意にほだされる形で「一生の思い出に、一度だけレコードを出してみよう」と決めました。「村勢真奈美」という芸名をいただき、87年6月に「ふたり川」という作品でCBSソニーからデビューすることになりました。作詞・石本美由起さん、作曲・船村徹さんという演歌の大御所2人の作品で、恐れ多いものでした。

「勝ち抜き…」で優勝した時に歌ったのが「矢切の渡し」だったこともあり、若松さんは船村先生に作曲を頼んでくださったのです。レッスンを受けるため、栃木県日光市にあった船村先生の仕事場「楽想館」にお邪魔しました。着くと、庭で植木をパチパチと切っている人がいました。後のレッスン時にそれが本人だったと分かり、驚きました。ちなみに、先生の内弟子として食事を作ってくれたのが、後に藤あや子と同期（89年）にデビューする香田晋くんでした。

歌手デビューを決める前年の86年の初夏、3年前に離婚した前夫が亡くなったり、実母が離婚して出て行ってしまったりと、私を取り巻く状況は大きく変容していました。娘も5歳になりました。そういう意味で、本当のプロ歌手になるための環境はそろい始めていました。レコードは出たものの、ほとんど売れません。しかし、何度も上京と帰郷を繰り返して、TBSの歌謡バラエティー番組「街かどテレビ」に“出稼ぎ歌手”として出演していました。

中途半端な状態だった私に、父は「オレが娘の面倒を見る。性根を据えて、中央の舞台に本気で立ってみたらどうだ？」と励ましてくれました。機は熟しました。88年の夏、若松さんに、東京・赤坂のマンションに入っている芸能プロダクションに連れて行かれました。夏用のワンピース姿の私は、人生を変えてくれることになる人と対面しました。

◇藤 あや子（ふじ・あやこ）1961年（昭36）5月10日生まれ、秋田県角館町（現・仙北市）出身の64歳。民謡歌手として活動後、87年に村勢真奈美の芸名で「ふたり川」でデビュー。89年、藤あや子に芸名を変え「おんな」で再デビュー。92年「こころ酒」で日本有線大賞を受賞、第43回NHK紅白歌合戦に初出場、21回出場している。新曲「想い出づくり」など「小野彩（このさい）」のペンネームで作詞・作曲も行う。