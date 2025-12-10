“元大手航空会社CA”橘和奈「働くお姉さん」企画でCA姿に 『ヤンマガ』新感覚グラビア公開
“元大手航空会社CA”として知られるタレントの橘和奈が、『ヤンマガWeb』（講談社）の新シリーズ「働くお姉さん」に初登場する。タレントとして活動する前に社会人として働いていた女性たちの姿を切り取る同企画で、橘はキャビンアテンダント当時の空気感をまとった姿を初披露する。
【別カット】衝撃美ボディを披露した“元大手航空会社CA”橘和奈
橘は大手航空会社で客室乗務員として勤務した経歴を持ち、社会人として身につけた所作や雰囲気がタレントとしてのビジュアルと相まって、同企画ならではの新しいグラビアが完成したという。ヤンマガWeb側は「タレント業では見せない彼女に、思わず萌えてしまう」内容だと説明し、企画のコンセプトである“働く女性のリアルな魅力”を体現した仕上がりになった。
公開されるのは写真グラビアだけでなく、撮影メイキングや企画の世界観をより深く伝える動画コンテンツも含まれる。YouTubeでは撮影風景や橘の自然体の表情が見られ、企画の臨場感を味わえる構成となっている。
橘和奈は1999年2月22日生まれ、福島県出身。客室乗務員として勤務した後、2023年4月に芸能界デビュー。現在はタレント、俳優、MCとして活動するほか、地元福島県の復興支援プロジェクト『HAMADOORI13』のPRリーダー、メタバースプロジェクト『元素騎士』の公式アンバサダーを務めるなど、多方面で活躍中だ。さらにRIZINガール2026にも就任し、注目度を高めている。
