8日23時15分頃、青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて、気象庁は運用開始後初の「北海道三陸沖後発地震注意情報」を発表した。地震に対する警戒が強まる中、もしもの時のための備えとしてどのような準備をすればいいのか。弁護士の三輪記子氏とともに考える。

気象庁などは今後1週間、特別な備えとして、すぐに逃げられる体制の維持、そして非常持ち出し品の常時携帯を呼び掛けている。例えば、就寝時はすぐに逃げられるような服を着用、子どもや高齢者など配慮が必要な人と同室で就寝、また常に飲んでいる薬などがあれば非常持ち出し品として準備しておくことが大切だ。

三輪氏は、自身の具体的な備えについて「出張などが多いので必ずスニーカーを着用している。あとは、軍手や手袋を常に用意していて、頭を守るために帽子もカバンに入れるようにしている」と語った。

さらに、後発地震注意情報の時に気を付けたいこととして、緊急情報の取得体制を確保しておくことが必要だ。例えば、携帯電話など緊急情報を取得できる機器の音量を平時より上げておくこと、またラジオや防災行政無線の受信機などを日常生活する空間に置いておくことが大事だとされている。

本間智恵キャスターは「最近、寝る前に携帯を見ないようにと思って、枕元から遠ざけていた。そうすると気づかない。非常時のことを考えると、今回の対象地域の方は特に、枕元に携帯を置いておくことが大事」とコメント。これに三輪氏は「携帯を近くに置いておくことに加え、充電しておくことも大事」と語った。

気象庁などは、今回のことをきっかけに、対象の地域の方はもちろん、それ以外の地域の方も日頃の備えを再確認するよう呼びかけている。

（『わたしとニュース』より）