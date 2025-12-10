福岡を拠点に全国で活動するアイドルグループ「LinQ」が、2026年1月14日に新デジタルシングル「ならね」をリリースすることが決定した。

♪「さよならね」その言葉の後に何が続いてる？――と歌い出す新曲は、「さよならね」という言葉に秘めた本音と希望を、繊細かつ前向きに描き出したエモーショナルな楽曲。終わりではなく、"物語の続き"を信じて歩み出す気持ちを歌に乗せた。「変わっていく関係も、揺れる気持ちも、全部ひとつの"物語の続き"として受け止めたい――そんな想いを『ならね』の一言につめ込めました」としている。

ヤマモトショウ作詞、村カワ基成作曲・編曲。175RのISAKICKがディレクションを務めた。振付はLinQメンバー海月らなが担当し、衣装は橘杏來が担当した。衣装デザインやジャケットも各分野のプロフェッショナルが結集して制作された。

歌詞には、「バイバイ？またね？」「『好きならね』、その未来の後に何が続いてる？」といった、別れの中にも繋がりを感じさせるフレーズが散りばめられ、聴く人それぞれの思い出とリンクするような構成となっている。聞き手の"あの時の気持ち"を優しく包み込み、背中をそっと押すような1曲に仕上がった。

LinQは来年4月25日に結成15周年を記念したアニバーサリーライブ「LinQ15th Anniversary『LinQ2000の輪』」を福岡市民ホールで開催予定。