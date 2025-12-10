前科2桁の元アウトロー・瓜田純士が、自身が逮捕された際の護送車内で、日本中を震撼させた事件の犯人と隣り合わせになっていた過去を明かした。

12月9日の放送回では「ヒトコワ都市伝説SP」が放送された。17歳の時に事件を起こし、東京地検での取り調べの帰りに護送バスに乗せられた瓜田。当時未成年だったため、瓜田の席はカーテンで仕切られていたが、隣の席も同様にカーテンで覆われていたという。

道中、隣の席からは「うぅ…」「おぉ…」と咽び泣くような嗚咽が聞こえてきた。気になりつつも1時間半ほどの移動を終え、瓜田がバスを降りた際、同行した担当官から「瓜田、お前今日ついてるよ。いい思い出になったな」と声をかけられた。

瓜田に担当官が告げたのは、「お前の隣に乗ってたやつ、こないだ村井刺したやつだよ」という衝撃の事実だった。 隣で泣いていた人物は、オウム真理教の最高幹部・村井秀夫氏を報道陣の前で刺殺した実行犯だったのだ。

歴史的事件の犯人とカーテン一枚隔てて座っていたという事実に、瓜田は「ちょっとゾッとした」と当時の心境を語った。