MAZZEL¡¦NAOYA¡ßÎ¶µÜ¾ë¡¦ÉÚÅÄÐÒÚö¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡ÙÉñÂæÈÇ¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«
¡¡8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¤ÎNAOYA¤È7¿ÍÁÈ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö²ÎÍØÉñÍÙ½¸ÃÄ¡¦Î¶µÜ¾ë¤ÎÉÚÅÄÐÒÚö¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÉñÂæÈÇ¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬10Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡©¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊNAOYA & ÉÚÅÄÐÒÚö
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æü¥Î¸¶½ä»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ºî¡£½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¡È¥¹¥Ñ¥À¥ê¡É¸õÊäÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¡ÊÉÚÅÄ¡Ë¤ÈÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Ì«¡ÊNAOYA¡Ë¤ÎÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ªÏÃ¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Î2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÌ«Ìò¤ÎNAOYA¡¢ÀÅ¿¿Ìò¤ÎÉÚÅÄ¡¢¼ùÌò¤Îº´Æ£ÎÜ²í¡¢æÆÊ¿Ìò¤ÎHAYATO¤¬Â³Åê¡£¥É¥é¥ÞºÇ½ªÏÃ¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢4¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤µ¤ò»ý¤ÄÌ«¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¡¢NAOYA¤¬Á¡ºÙ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÉ½¸½¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼ÂÄ¾¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀÅ¿¿¤ò±é¤¸¤ëÉÚÅÄ¤Ï¡¢¿´¤Î½ý¤ò»ý¤Ã¤¿Ì«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿¿Ùõ¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»¤È¤·¤ÆÌ«¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îø¿Í¤ÎæÆÊ¿¤È¤Î´Å¤¤´Ø·¸À¤¬ºîÉÊÆâ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¼ùÌò¤Îº´Æ£ÎÜ²í¤Ï¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢HAYATO¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ëæÆÊ¿¤Î¤È¤Ó¤¤ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæÈÇ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¾å¡¦²¼´¬¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤¬¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¢¤¤¡¢ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î²Î¾§¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ë¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯æÆÊ¿¤Î¤È¤¢¤ëÇº¤ß¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤òÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¼ù¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ¤Ë¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢12¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¢¤ëËÜ¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ç¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæÏ¢Æ°¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡©¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊNAOYA & ÉÚÅÄÐÒÚö
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æü¥Î¸¶½ä»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ºî¡£½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¡È¥¹¥Ñ¥À¥ê¡É¸õÊäÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¡ÊÉÚÅÄ¡Ë¤ÈÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Ì«¡ÊNAOYA¡Ë¤ÎÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢4¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤µ¤ò»ý¤ÄÌ«¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¡¢NAOYA¤¬Á¡ºÙ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÉ½¸½¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼ÂÄ¾¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀÅ¿¿¤ò±é¤¸¤ëÉÚÅÄ¤Ï¡¢¿´¤Î½ý¤ò»ý¤Ã¤¿Ì«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿¿Ùõ¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»¤È¤·¤ÆÌ«¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îø¿Í¤ÎæÆÊ¿¤È¤Î´Å¤¤´Ø·¸À¤¬ºîÉÊÆâ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¼ùÌò¤Îº´Æ£ÎÜ²í¤Ï¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢HAYATO¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ëæÆÊ¿¤Î¤È¤Ó¤¤ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæÈÇ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¾å¡¦²¼´¬¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤¬¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¢¤¤¡¢ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î²Î¾§¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ë¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯æÆÊ¿¤Î¤È¤¢¤ëÇº¤ß¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤òÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¼ù¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ¤Ë¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢12¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¢¤ëËÜ¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ç¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæÏ¢Æ°¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£