º´Æ£¹À»Ô¡ÖÆüËÜ¤Ç¤³¤Îµ¬ÌÏ¿·Á¯¡×¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡×¿¥ÅÄÍµÆó¼ç±é¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×½Ð±é
WOWOW¤È¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç26Ç¯2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¡ÊÁ´7ÏÃ¡Ë¤Ë¡¢º´Æ£¹À»Ô¡Ê65¡Ë¤¬Í§¾ð½Ð±é¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ê53¡Ë¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¡¢Á×¹ñ¤ÎÄë¡Ê¤ß¤«¤É¡Ë¤ò¼é¤ë¶Ø·³¤ÎÉð½Ñ»ÕÈÏ¤òÌ³¤á¤ëÉð½Ñ¤ÎÃ£¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢Éå¤ìÀÚ¤Ã¤¿¸¢ÎÏ¤ÎºöÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤ÌÈ¿Íð¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Éð¤ò¶Ë¤á¤¿¸É¹â¤Î»Õ¡¦²¦¿Ê¤ò±é¤¸¤ë¡£Ë¡¤ËÇØ¤¤¤Æ¤âÀµµÁ¤ò´Ó¤¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿¹ñ²È¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Æ¬ÎÎ¤ÎÁ×¹¾¡Ê¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢¤Ï¤°¤ì¼Ô½¸ÃÄ¡¦ÎÂ»³Çñ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¶¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¤Î¤ä¤ê»È¤¤ÎÓÑÕ¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë¤Î½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢Êì²¦Êì¡ÊµÖ¤ß¤Ä»Ò¡Ë¤È¤È¤â¤Ë´íµ¡¤òÃ¦¤¹¤ë¡£
º´Æ£¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÞ÷ÅÁ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î»þÂå·à¤ÈÁêÄÌ¤¸¤ëÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÌÌÇò¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£±é½Ð¤Î¼ã¾¾ÀáÏ¯´ÆÆÄ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼ã¾¾´ÆÆÄ¤È¤âÆüËÜ¤Î»þÂå·àÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤ëÉôÊ¬¤ò¥·¡¼¥ó¤´¤È¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¿®Íê¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¾¾Àã¤Ï¡¢Á×¹¾¤Ë»Å¤¨¤ë´Ö¼Ô¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡ËÇÏ·Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£É½¸þ¤¤ÏÎ¹·Ý¿Í°ìºÂ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅ¨¤ÎÆ°¸þ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Âª¤¨¡¢Ì£Êý¤Ø¤Î¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£É×¤ò¿¦Ì³¤ÇË´¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¼¤ÎïåÇÌÀË¡ÊµÈÅÄÈþ·î´î¡Ë¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Á×¹ñ¤ÎÈ¿ÂÎÀ©¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¥¹¥Ñ¥¤µ¡´Ø¡ÖÀÄÏ¡»û¡×¤Î´´Éô¡¦ÍûÉÙ¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤éÅ¨ÀªÎÏ¤ÎºöÎ¬¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ·ã¤·¤¤ÂÐÎ©¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÁÔÀä¤µ¤ÎÄÌ¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤â¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤Î¤¢¤ëÇÈ¤ÎÃæ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±é¤¸¤¿ÇÏ·Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¤ÎÃæ¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ò¤¹¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Î©¤Á¤ò´Þ¤á¤ÆÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÁ×¹¾¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
º´Æ£¤È¾¾Àã¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
º´Æ£¹À»Ô¡¡Ãæ¹ñ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃËÆ±»Î¤Î¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡È´Á¡É¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÈËÌÊýÀá¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³§¤Ç¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤ä¿®Íê¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È´Á¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ»ëÅÀ¤È½÷À»ëÅÀ¤Ç²ò¼á¤¬¾¯¤·°ã¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¸¤¤¶¤Þ¤äº²¤Î¶«¤Ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤ÉôÊ¬¤ä¶ì¤·¤ß¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤È´¤¯½Å°µ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÎÊý¡¹¤¬¤É¤ÎÍÍ¤Ë´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ë¤«»ä¼«¿È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¾¾ÀáÏ¯´ÆÆÄ¤â¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡º´Æ£¹À»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹À»Ô¤µ¤ó¡£¡Ö¥ª¥ì¤ÏÆüËÜ°ì¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤¬Áá¤¤ÇÐÍ¥¤À¤è¡£¤µ¤¢10Ê¬¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¡×¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦Ãæ¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤À¡£¤½¤ó¤Ê»ö¤ÏÌµÍý¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¢¤¨¤ÆÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤ËÇÐÍ¥³¦¤ò¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤¹¤ë½Å¤ß¤È¡¢¤½¤ÎµÕ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ¤Ê¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²¦¿ÊÅÐ¾ì¤Ç´Á¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Éð½Ñ»ÕÈÏ¤Î¿´µ»¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¡¾¾ÀãÂÙ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¡£¤½¤·¤ÆÆâ¤ËÀÖ¡¹¤ÈÇ³¤¨Þø¤ë·ã¾ð¡£»äÃ£¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«»ö¤Ë¤Ï¤Þ¤êÁÔÀä¤Ê¼Çµï¤Î¿ô¡¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£´Á¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤ÊÆ®¤¤¤ÎÎ¢Â¦¤ÇËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤â¡¢Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡ÉËÌÊý¸¬»°ÈÇ"¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ÎÌÌÇò¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£À¸¤È»à¡¢¤½¤·¤Æ´î¤Ó¤ÈÈá¤·¤ß¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1160ËüÉô¤òµÏ¿¤¹¤ë¡ÖÂç¿åÞ÷ÅÁ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¤Ä¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¡×Á´19´¬¤ò´°Á´±ÇÁü²½¡£ÉåÇÔ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÍðÀ¤¤Ë¡¢ÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î²¼µéÌò¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏÁ×¹¾¡Ê¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¡£Èà¤¬µ¤·¤¿¡ÈÀ¤Ä¾¤·¡É¤Î½ñ¡ÖÂØÅ·¹ÔÆ»¡×¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹³¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£Î¢¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¡¢·³¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¼Ô¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¡£Àï¤¦ÍýÍ³¤Ï°ã¤¨¤É¡¢»Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£¿®¤¸¤ë¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤¿108¿Í¤¬¡¢¹ñ²È¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÅ¨¤ËÄ©¤à¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»þÂå¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿È¿µÕ¤ÎÊª¸ì¡£