事故から始まった、一つの命の奇跡の物語が大きな反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は140万回を超え「たくさんの幸せが、あなた方を包み込みますように」「良い先生に出会えてよかったですね」「末長くお幸せに」といったコメントが集まっています。

【動画：『野良猫をひいてしまった』絶望のまま病院に駆け込むと…先生が放った『予想外の言葉』に涙】

野良猫をひいてしまった

Instagramアカウント「マイクロブタのサリーちゃん」に投稿されたのは、絶望的な状況から奇跡の生還を果たした猫ちゃん。誤って野良猫をひいてしまった投稿者さん。慌てて車から降りると、そこには両足が動かず、背中に大けがを負った猫がいたそうです。猫の治療を引き受けてくれる動物病院を探し、泣きながら猫に「ごめんね」と謝りつつ急行したのだそう。

奇跡の生還

動物病院では、治療内容や治療費が高額になること、けがをしたのが野良猫であることなどを説明され、投稿者さんは頭が真っ白になってしまったのだそう。そんな混乱していた投稿者さんに対し、担当の獣医さんから「飼い主になってくれるなら、治療費は心配しないでください」という温かい言葉をかけてもらい、泣きながらも猫の飼い主になることを決意したそうです。

投稿者さんはその日から毎日お見舞いに通い、猫の回復を待ちました。猫はトータルで10時間にも及ぶ手術を乗り越えたとのことです。入院から3週間後、猫はついに退院し「ニャン」ちゃんという名前をもらい、家族の一員になったのだそう。投稿者さんは獣医さんに深く感謝しているそうです。

幸せな家猫に

現在は、先住ペットのマイクロブタのサリーちゃんと少しずつ仲良くなりつつ、飼い主となった投稿者さんにとても甘えているとのこと。出会いは悲しい事故から始まりましたが、投稿者さんがあきらめないでケアしてくれたことや、素敵な獣医さんに出会えたことで、野良猫から家猫になれたニャンちゃんでした。

投稿には「奇跡的に助かり、新しい家族も増え、きっと巡り会う運命のように感じました」「お世話は大変なことも多いですが幸せも多いのでどうか末長く一緒にいられますように」「あなたに甘えるニャンちゃんの穏やかな表情が全てだと思います」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「マイクロブタのサリーちゃん」では、サリーちゃんとニャンちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「マイクロブタのサリーちゃん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。